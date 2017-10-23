'Oğuzhan, Cenk Tosun gibi piyasa yapamadı'

1-Oğuzhan yine yedek. Ne diyorsunuz?

Evet Tolgay formda ama Şenol Güneş, iyi bir Oğuzhan’ı asla kenarda tutmaz. Oğuzhan, en güzel çağında üst üste iki sezon Şampiyonlar Ligi’nde oynama şansı buldu. Peki bunu çok iyi kullandı mı? Cenk Tosun gibi piyasa yaptı mı? Ne yazık ki hayır. Oğuzhan, bir dünya yıldızı olmak istiyorsa fiziğini çok iyi korumalı. Bulunduğu bölge hep çok güçlü olmasını gerektiriyor. Ayrıca 34 yaşındaki Atiba’nın yanında 25 yaşındaki Oğuzhan’ın güçten düşmesi kabul edilemez.

2-Beşiktaş için Başakşehir maçı bir kırılma maçı mı?

Beşiktaş puan kaybetme kredisini kullandı. Ezeli rakiplerin puan kaybı yaşadığı haftada Başakşehir’e puan vermemesi lazım. Ayrıca yıllardır üstünlük kuramadığı Başakşehir’i yenmesi artık şart. Bu maç zorluk açısından derbi kadar önemli. Beşiktaş bugün berabere kalsa bile şampiyonluk yarışında büyük yara alır. Hatta bu sezon zihinsel olarak defteri kapatır. Kazanırsa da yeniden özgüven kazanır.

3-Abdullah Avcı, bu maç için bir çok oyuncusunu Avrupa Ligi’nde Hoffenheim’e karşı oynatmadı. Ne diyorsunuz?

Yaptığını yanlış buluyorum. Kağıt üstünde 3 yıllık mazisi olan bir kulüp ne ara Avrupa’yı ikinci plana atar oldu! Ülke puanını yükseltmeye ihtiyacı olan Türkiye’nin böyle rotasyonlar yapma lüksü yok. Ama Avcı, takımının bu sezon biraz zorlandığının farkında. Geçen sezonki diri ve seri Başakşehir yok.