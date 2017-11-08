Oğuzhan bilmecesi

Beşiktaş'ta, Ocak ayındaki ara transfer dönemiyle ilgili sürpriz bir karar alındığı ifade edildi. Herkes devre arasında Cenk Tosun'un satılmasını beklerken, Başkan Fikret Orman'ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve kazandığının iki katını isteyen Oğuzhan Özyakup'u satabileceği öğrenildi. Tolgay'ın gösterdiği yüksek performans, Oğuzhan'daki düşüş, Arsenal'in satıştan alacağı %30'luk paydan vazgeçmemesi ve Oğuzhan'ın Ocak'ta sözleşme yenilenmemesi durumunda istediği takıma bedelsiz olarak imza atabilecek olması; Başkan Orman'ı bu kararı almaya ittiği belirtildi.

Orman'ın, Oğuzhan için 15 milyon euro düşündüğü, bu parayı vermek için Lazio başta olmak üzere Premier Lig ve İspanya'dan bazı takımların devrede olduğu bildirildi. Oğuzhan'ın da her röportajında Avrupa hayalinden bahsetmesi ve son dönemde sürekli yedek kalması yüzünden yurt dışında oynamaya sıcak baktığı iddia edildi. (Fotomaç)