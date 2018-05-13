Oğuzhan Bayır Simav Belediyespor’da!
EDİRNE’de bu yıl 657.’si düzenlenecek olan tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri sonrası kariyerine Japonya’da sürdürmeye hazırlanan Oğuzhan Bayır, Simav Belediyesi’yle anlaştı.
Bir Japon kulübünden aldığı teklifi kabul eden ve temmuz ayında bu ülkeye gitmeye hazırlanan pehlivan Oğuzhan Bayır, Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan’ın teklifini geri çeviremedi ve bir anlamda Japonya biletini yaktı.
Sezona iyi bir başlangıç yapan, en son İstanbul’da düzenlenen Etno Spor Festivali Yağlı Güreşleri’nde ikincilik elde eden genç sporcu Kırkpınar ve diğer yağlı güreş organizasyonlarına Kütahya Simav Belediyesi adına katılacak. Simav’ın tek pehlivanı durumundaki Bayır, hazırlıklarını ilçedeki Eynal Kaplıcaları ve Gölcük Yaylası’nda sürdürecek.
“HEDEF KIRKPINAR’DA KÜRSÜ”
Simav Belediyesi’nde Başkan Süleyman Özkan’la bir araya gelen Oğuzhan Bayır “Sayın Belediye Başkanımız reddedilemeyecek bir teklifle gelince Japonya hazırlıklarımı iptal ettim. Bundan sonra tüm enerjimi, Simav ilçesini er meydanlarında en iyi şekilde temsil etmek için harcayacağım. Bu anlaşmanın gerçekleşmesine vesile olan Belediye Başkanımız Sayın Süleyman Özkan’a, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müşaviri Ömer Faruk Terzi’ye ve İş adamı İsmail Balım’a çok teşekkür ederim. Hedefim bu yıl Kırkpınar’da kürsü. Umuyorum ki bu yıl er meydanlarında Simav ilçemizin adını sık sık duyuracağım” dedi.
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