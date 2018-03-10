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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberler Diğer HaberleriOğuzhan Bayır bu yıl daha hırslı!
Diğer Oğuzhan Bayır bu yıl daha hırslı!
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10.03.2018 - 20:03, Son Güncelleme:

Oğuzhan Bayır bu yıl daha hırslı!

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Oğuzhan Bayır bu yıl daha hırslı!

EDİRNE’de 6-8 Temmuz 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için yurdun dört bir yanında pehlivanlar hazırlıklarını sürdürürken, İstanbullu pehlivan Oğuzhan Mirza Bayır da bunlardan biri. Geçen yıl Türkiye’nin çeşitli turnuvalarında başarılı sonuçlar aldığını ancak Kırkpınar’da sakatlandığını belirten Bayır “Hedefim Kırkpınar’da kürsü. Geçen yıl Kırkpınar biter bitmez 2018 Kırkpınar için hazırlıklara başladım” dedi.

Bu yıl Kırkpınar öncesi fizik-kondisyon idmanlarına ayrı bir önem verdiğini ve profesyonel yardım aldığını belirten Bayır “Her pehlivan gibi ben de kış dönemini ağırlık ve kondisyon çalışarak geçirdim. Salon çalışmalarımı Çengelköy’de ünlü bir spor salonunda, fitness eğitmeni Nilüfer Bakar eşliğinde gerçekleştiriyorum. Günümü üçe ayırdım: Sabah koşu, öğle teknik, akşam fitness antrenmanı yapıyorum. Ayrıca kendi imkanlarımla yaptırdığım yağlı güreş salonunda başpehlivan, aynı zamanda serbest güreş milli takımının eski kaptanı Serhat Balcı ile birlikte yağlı idmanlarına da başladım. Bu çalışmalarımın karşılığını alacağımı umuyorum” ifadelerini kullandı.

“BİR OTURUŞTA KOYUN YEMİYORUM AMA…”
Bir süre yaylada da kamp yaptığını belirten genç sporcu “Beslenmeme ve uykuma da ayrıca önem veriyorum. Zira bu ikisi olmadığı sürece çalışmanın tek başına faydası yok. Beslenme programımı da diyetisyen belirliyor. Sanılanın aksine pehlivanlar bir oturuşta bir koyun yemiyor. Protein, karbonhidrat,  yağ ve vitaminleri dengeli bir şekilde alarak çalışmalarımı sürdürüyorum” dedi.

ATHENA GÖKHAN’DAN DESTEK
Önümüzdeki haftalarda yağlı idmanlarını artıracağını belirten Bayır, “İstanbul’un dezavantajı fazla pehlivan olmaması. 10 milyonu aşan bir nüfusu olmasına rağmen ata sporunu yapan kişi sayısı 30’u bulmuyor. İş yerimin arkasında boş bir odayı güreş salonuna çevirdim. Buranın sahibi Athena Grubu’ndan Gökhan Özoğuz. Kendisine güreş salonu projesini açtığımda çok ilgili yaklaştı ve destek verdi. Sayın Özoğuz’a ne kadar teşekkür etsem azdır. Böylece kışın da yağlı güreş idmanı yapabiliyorum ve bunun bana rakiplerime göre artısı olduğunu düşünüyorum. Havaların ısınmasıyla birlikte ustalarım ve çalışma arkadaşlarımla çayıra çıkıp antrenmanlarımızı artıracağız” diye konuştu.

KIRKPINAR SONRASI JAPONYA
Japonya’da bir güreş kulübünden teklif aldığını belirten başarılı sporcu, “Kendileri adına güreşmemi istediler. Ben de kabul ettim. Kısmetse Kırkpınar sonrası temmuz ayı sonunda Japonya’ya uçacağım. Değişik bir deneyim olacak. Başarılı olacağımı umuyorum” ifadelerini kullandı.

Oğuzhan Bayır bu yıl daha hırslı

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