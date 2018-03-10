Oğuzhan Bayır bu yıl daha hırslı!
EDİRNE’de 6-8 Temmuz 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için yurdun dört bir yanında pehlivanlar hazırlıklarını sürdürürken, İstanbullu pehlivan Oğuzhan Mirza Bayır da bunlardan biri. Geçen yıl Türkiye’nin çeşitli turnuvalarında başarılı sonuçlar aldığını ancak Kırkpınar’da sakatlandığını belirten Bayır “Hedefim Kırkpınar’da kürsü. Geçen yıl Kırkpınar biter bitmez 2018 Kırkpınar için hazırlıklara başladım” dedi.
Bu yıl Kırkpınar öncesi fizik-kondisyon idmanlarına ayrı bir önem verdiğini ve profesyonel yardım aldığını belirten Bayır “Her pehlivan gibi ben de kış dönemini ağırlık ve kondisyon çalışarak geçirdim. Salon çalışmalarımı Çengelköy’de ünlü bir spor salonunda, fitness eğitmeni Nilüfer Bakar eşliğinde gerçekleştiriyorum. Günümü üçe ayırdım: Sabah koşu, öğle teknik, akşam fitness antrenmanı yapıyorum. Ayrıca kendi imkanlarımla yaptırdığım yağlı güreş salonunda başpehlivan, aynı zamanda serbest güreş milli takımının eski kaptanı Serhat Balcı ile birlikte yağlı idmanlarına da başladım. Bu çalışmalarımın karşılığını alacağımı umuyorum” ifadelerini kullandı.
“BİR OTURUŞTA KOYUN YEMİYORUM AMA…”
Bir süre yaylada da kamp yaptığını belirten genç sporcu “Beslenmeme ve uykuma da ayrıca önem veriyorum. Zira bu ikisi olmadığı sürece çalışmanın tek başına faydası yok. Beslenme programımı da diyetisyen belirliyor. Sanılanın aksine pehlivanlar bir oturuşta bir koyun yemiyor. Protein, karbonhidrat, yağ ve vitaminleri dengeli bir şekilde alarak çalışmalarımı sürdürüyorum” dedi.
ATHENA GÖKHAN’DAN DESTEK
Önümüzdeki haftalarda yağlı idmanlarını artıracağını belirten Bayır, “İstanbul’un dezavantajı fazla pehlivan olmaması. 10 milyonu aşan bir nüfusu olmasına rağmen ata sporunu yapan kişi sayısı 30’u bulmuyor. İş yerimin arkasında boş bir odayı güreş salonuna çevirdim. Buranın sahibi Athena Grubu’ndan Gökhan Özoğuz. Kendisine güreş salonu projesini açtığımda çok ilgili yaklaştı ve destek verdi. Sayın Özoğuz’a ne kadar teşekkür etsem azdır. Böylece kışın da yağlı güreş idmanı yapabiliyorum ve bunun bana rakiplerime göre artısı olduğunu düşünüyorum. Havaların ısınmasıyla birlikte ustalarım ve çalışma arkadaşlarımla çayıra çıkıp antrenmanlarımızı artıracağız” diye konuştu.
KIRKPINAR SONRASI JAPONYA
Japonya’da bir güreş kulübünden teklif aldığını belirten başarılı sporcu, “Kendileri adına güreşmemi istediler. Ben de kabul ettim. Kısmetse Kırkpınar sonrası temmuz ayı sonunda Japonya’ya uçacağım. Değişik bir deneyim olacak. Başarılı olacağımı umuyorum” ifadelerini kullandı.
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