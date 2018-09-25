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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
25.09.2018 - 12:01, Son Güncelleme:

Oğuz Savaş: "THY Avrupa Ligi'nde play-off'a kalmak istiyoruz"

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Oğuz Savaş: "THY Avrupa Ligi'nde play-off'a kalmak istiyoruz"

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka Tekfen forması giyen Oğuz Savaş, THY Avrupa Ligi'nde play-off oynamak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Oğuz Savaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tekrardan THY Avrupa Ligi'nde mücadele edecekleri için mutlu olduklarını dile getirerek, "Belli bütçeler altında bir takım oluşturuldu. En iyi şekilde bize verilen görevleri yerine getireceğiz. THY Avrupa Ligi'nde play-off'a kalmak istiyoruz. Bunun için de elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Hazırlık maçları oynadıkça takım içindeki uyumun artığını aktaran Oğuz, "Zaman geçtikçe birbirimizi daha çok tanımaya ve öğrenmeye fırsat buluyoruz

İdmanlar gayet olumlu geçiyor. Herkes takıma kaktı sağlamak için elinden gelen her şeyi yapıyor. İnşallah vakit geçtikçe daha iyi olacağız." ifadelerini kullandı.

Geçen sezon da yeşil-siyahlıların kadrosunda yer almasına rağmen hiç süre alamamasının hatırlatılması üzerine 31 yaşındaki pivot, şunları kaydettti:

"Geçen sezon Darüşşafaka'da hiç oynamadım. Önceki senelerde fazla forma şansı bulamadım. Tekrar Darüşşafaka ile sözleşme uzattım. Başantrenörümüz Ahmet Çakı ile konuştuk ve ortak paydada buluştuk. Onun istediği şeylerle benim planlarım uyuşunca yeniden Darüşşafaka'da kaldım. Burada olduğum için çok mutluyum. İnşallah kendi koyduğum hedefler doğrultusunda iyi şeyler yaparak takıma katkı veririm.

"Milli takımda yeniden oynamak istiyorum"

Oğuz, milli takımı hedeflediğini belirterek, "Milli takımda yeniden oynamak istiyorum. Ay-yıldızlı forma her Türk oyuncunun isteyeceği en önemli şeylerden biri.

Belki ileride vakti geldiğinde artık milli takımda oynamak istemiyorum derim ama şu an yaşım çok genç." değerlendirmesinde bulundu.

Oğuz, ligde şampiyonluk hedefi koymak için henüz erken olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Lige şampiyonluğun favorisiyiz ya da şampiyon olacağız diye başlamıyoruz. Şunun bilincindeyiz, THY Avrupa Ligi'nden döndükten sonra lig maçları daha da zorlaşacak. Avrupa maçlarından sonra Türkiye Ligi'ne konsantre olup başarılı olmak için uğraşacağız. Bunu sezon başlamadan önce de aramızda konuştuk."

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