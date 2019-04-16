Oğuz Savaş, Jon Diebler ve Toney Douglas kadro dışı
Darüşşafaka, üç önemli oyuncusunu kadro dışı bıraktı. İşte resmi açıklama...
Darüşşafaka, Oğuz Savaş, Jon Diebler ve Toney Douglas’ın kadro dışı bırakıldığını açıkladı;
Yapılan açıklamada, "Özellikle son maçlarda beklenen performansı gösteremeyen oyuncularımız Oğuz Savaş, Jon Diebler, Toney Douglas’ın kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.
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