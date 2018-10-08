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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
08.10.2018 - 16:37, Son Güncelleme:

Oğuz Arda Sel anısına Futbol Akademisi

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Oğuz Arda Sel anısına Futbol Akademisi

Çorlu yakınlarındaki tren kazasında vefat eden ve futbola düşkünlüğüyle bilinen Oğuz Arda Sel adına memleketi Uzunköprü'de futbol akademisi açılacak.

Yakınlarını ziyaret sonrası Uzunköprü'den İstanbul'a gitmek üzere 8 Temmuz'da babası Hakan Sel ile bindiği trende varış istasyonuna ulaşamayan isimlerden birisi de 9 yaşındaki Oğuz Arda Sel'di.

Baba Hakan Sel ve Oğuz Arda Sel, Uzunköprü'de toprağa verilmiş, futbola merakıyla bilinen minik Oğuz Arda'nın tabutuna çok sevdiği Barcelona forması konulmuştu.

Anısını yaşatmak adına Uzunköprü Belediyesi açacağı futbol akademisine Oğuz Arda'nın adını vermeyi kararlaştırdı.

Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen, yaptığı yazılı açıklamada, Oğuz Arda Sel'in hatırasını yaşatmak için futbol akademisi kurduklarını bildirdi.
İşbilen, Oğuz Arda Sel'in adının gençlerin spor yapacağı okulda yaşayacağını belirtti.

Gençlerin, dersleriyle uyumlu şekilde spor yapacağını aktaran İşbilen, şunları kaydetti:

"İlçemizde öğrenim gören 7-14 yaş arası öğrencilerimizin profesyonel antrenörler eşliğinde futbol bilgi ve becerilerinin gelişmesi, kötü alışkanlıklardan uzak durmaları ve şehrimiz takımlarına futbolcu yetiştirilmesi hedefleriyle belediyemiz tarafından Uzunköprüspor işbirliği ile Oğuz Arda Sel Futbol Akademisi kuruldu.
Öğrencilerimizin tüm spor malzemeleri belediyemiz tarafından ücretsiz olarak verilecek olup, futbol akademisinde eğitim alacakları süre ve zamanlar okul derslerini aksatmayacak şekilde planlanacak, yazılı sınav notları sürekli takip edilecek, futbol eğitiminin derslerine olan ilgisinin azalmasına izin verilmeyecek. Kayıtlar, 11 Ekim Perşembe günü mesai bitiminde sona erecek.

Başvuru ve kayıt olmak isteyen öğrencilerimizi Uzunköprü Belediyesi Halk Masası ve Atatürk Kültür Merkezi'ne bekliyoruz."

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