Öğrendim ki G.Saray için özel motivasyona ihtiyaç yok! Neto...

İşte Neto'nun sözleri...

“Bu derbinin Türkiye'nin en önemli maçı olduğunu biliyorum” diyen Portekizli stoper şu ifadeleri kullandı: “Beşiktaş derbisi oynadım. Şimdi ilk Galatasaray derbisi tecrübem olacak, sahada olmak için sabırsızlanıyorum. Bizim için çok önemli bir maç. Bizi zor bir atmosfer bekliyor ancak bu zor atmosferler aslında futbolcuları motive eder. Çok güzel bir maç olacağını düşünüyorum.”

“8 PUAN DEZAVANTAJ DEĞİL”

“Her maçta gol yememiz, Galatasaray'ın ise ligin en fazla gol atan takımı olması önemli değil. Derbide önemli olan 3 puan almak. Rakibimizi en iyi şekilde analiz edip, güçlü noktalarını durdurmaya çalışacağız. Sahaya kazanmakiçin çıkacağız. Bizim amacımız iyi oynamak ve iyi bir maç çıkarmak ve sahadan 3 puanla ayrılmak. Puan farkından bağımsız olarak iki takım için de en büyük rakibine karşı oynayacak olmak zaten bir baskı unsuru. 8 puan dezavantaj gibi gözükse de daha ligin başındayız. Puan farkını düşünmeden sahaya çıkıp kazanmak için tüm gücümüzü göstereceğiz”

“ÖZEL MOTİVASYONA GEREK YOK”

“Galatasaray’ın hücum oyuncuları Gomis, Belhanda ve Feghouli endişelendirmiyor. Türkiye'deki tüm takımların iyi hücum oyuncuları var. Bizim takımda da rakiplerimize sorun yaratacak çok iyi hücum oyuncuları var. G.Saray'ı bireysel olarak değil kolektif olarak değerlendirip onlara sahada en iyi cevabı vereceğiz. Böyle maçlar için bireysel olarak bir motivasyona ihtiyacınız yok. Derbi maçların atmosferi doğal olarak sizi motive ediyor. Bunu Beşiktaş derbisinde gördük. Bütün takım olarak tamamen Galatasaray maçına konsantre olduk. Derbide gol atmak harikaolur ama benim işim rakiplere geçit vermemek.”

BÜYÜKLÜK VURGUSU

“Fenerbahçe her zaman şampiyonluğa oynayan, kulübüne aşkla bağlı bir taraftar kitlesine sahip. F.Bahçe'nin büyüklüğünü yaşadıkça daha iyi anlıyorum. Burada şampiyonluklar yaşamak istiyorum.

“İSTANBUL ŞAŞIRTTI”

“İstanbul’daki günlük hayat beni şaşırttı. İstanbul'un güzel bir şehir olduğunu biliyordum ama biraz kaotik, çok fazla trafik var. Gerçekten çok büyük bir şehir.”

SAHADA AGRESİF

“Saha dışında çok sakin biriyim, saha içine baktığımızda tamamen farklı bir insan olduğumu söylüyorlar. Saha içinde gergin ve biraz agresif olabiliyorum. Bu agresifliğim futbola karşı duyduğum tutkudan dolayı.”

“KOCAMAN ÇOK ZEKİ”

“Aykut Kocaman ile çalıştığım için çok şanslıyım. Geriden oyun kuran stoperleri seviyor. Geldiği ilk gün bana güvendiğini söyledi. Gerçekten çok zeki bir teknik adam aynı zamanda da iyi bir insan. Arkadaşlık ortamı yaratmayı biliyor.”

İDOLÜ CANNAVARO

“Her zaman oyunun içinde bir defans oyuncusuydu, bu yüzden idolüm Cannavaro. Ben de onun gibi her zaman oyunun içerisinde yer almaya çalışıyorum. Stoper her zaman soğukkanlı olmalı, baskıdan etkilenmemeli.”