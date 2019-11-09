OGM Ormanspor uzatmada güldü! Kocaeli deplasmanında...
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında OGM Ormanspor, deplasmanda oynadığı ve normal süresi 68-68 eşitlikle geçilen maçta İzmit Belediyespor'u uzatma sonunda 80-83 mağlup etti.
Salon: Kocaeli Atatürk
Hakemler: Dağder Dağlı, Taner İbin, Hande Öztürk
İzmit Belediyespor: Özge Kavurmacıoğlu, Ezgi Manlacı, Talbert 7, Williams 23, Gizem Yavuz 16, Grigalauskyte 15, Nazlı Bircan Gökdemir, Cado 11, Gamze Takmaz 8, Melek Yusufoğlu
OGM Ormanspor: Robinson 24, Paris 6, Naile Çırak, Nilay Kartaltepe 3, Pelin Derya Bilgiç 18, Damla Gezgin 8, Ogunbowale 24
1. Periyot: 20-15
Devre: 31-33
3. Periyot: 49-60
Normal süre: 68-68
Beş faulle çıkan: 31.27 Paris (OGM Ormanspor)
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