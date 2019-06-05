OGM Ormanspor, TB1L play-off final serisinde 1-0 öne geçti!
OGM Ormanspor, Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisi ilk maçında Sigortam.Net İTÜ Basket'i 66-60 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.
Başkent ekibi, M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'ndaki maçın ilk periyodunu 29-16, devreyi de 41-36 önde bitirdi. Üçüncü çeyrek 52-52 berabere sonuçlanırken, OGM Ormanspor maçtan 66-60 galip ayrıldı.
İki takım arasındaki ikinci karşılaşma 6 Haziran Perşembe günü, saat 16.00'da Ankara'da aynı salonda oynanacak.
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