OGM Ormanspor evinde mutlu!
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 13. ve ilk yarının son haftasında OGM Ormanspor, konuk ettiği İzmit Belediyespor'u 87-74 yendi.
Salon: M. Sait Zarifoğlu
Hakemler: Erhan Gürsel, Hüseyin Çelik, Murat Danışan
OGM Ormanspor: Nilay Kartaltepe, Gardner 22, Özge Kavurmacıoğlu 8, Henry 10, Mitchell 25, Ruzickova 8, Damla Gezgin 2, Miray Şahin 6, Naile Çırak 4, Ladin Özel 2
İzmit Belediyespor: White 10, Mosby 25, Marina Baş 16, Gizem Yavuz 7, Ceyda Sinan 2, Melek Yusufoğlu 9, Emel Sığırcı, Nazlıcan Ölçek 5
1. Periyot: 19-11
Devre: 49-27
3. Periyot: 67-49
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