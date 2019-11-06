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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
06.11.2019 - 18:10, Son Güncelleme:

OGM Ormanspor evinde çok farklı kazandı

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OGM Ormanspor evinde çok farklı kazandı

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu 4. hafta maçında OGM Ormanspor, İsveç temsilcisi A3 Basket'i 99-59 mağlup etti.

Karşılaşmaya hücumda etkili oyunuyla başlayan OGM Ormanspor, ilk periyodu 27-18 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte de etkili hücumlarını sürdüren ve Pelin Bilgiç ile boyalı alandan üst üste sayılar bulan OGM Ormanspor, soyunma odasına 50-32 önde gitti.

Hızlı hücumlarla basketler üretmeye devam eden OGM Ormanspor, savunmada Paris, hücumda da Ogunbowale ile etkili oldu ve üçüncü periyodu 32 sayı farkla 79-47 önde bitirdi.

Son çeyrekte farkı daha da açan OGM Ormanspor, karşılaşmayı 99-59 kazandı ve C Grubu'nda 4'te 4 yaparak liderliğini sürdürdü.

Salon: Sait Zarifoğlu
Hakemler: Alakbar Hasanov (Azerbaycan), Maden Lucic (Karadağ), Natalie Galik (İsrail)
OGM Ormanspor: Robinson 13, Paris 13, Nilay Kartaltepe 3, Pelin Bilgiç 14, Ogunbowale 33, Naile Çırak 6, Yeliz Doğan 2, Damla Gezgin 9, Öykü Taşkın 3, Ladin Özel 3, Aysel Esila Ataman
A3 Basket: Radocaj 11, Pelander 5, Drummer 16, Lawrence 6, Brown 15, Ivezic 2, Edholm, Hansson 4, Delbro, Mbdig
1. Periyot: 27-18
Devre: 50-32
3. Periyot: 79-47

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