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Basketbol
AA
25.12.2019 - 20:59, Son Güncelleme:

OGM Ormanspor deplasmanda fark attı

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OGM Ormanspor deplasmanda fark attı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında OGM Ormanspor, deplasmanda Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol'u 106-84 yendi.

Salon: Adana Atatürk
Hakemler: Turgut Işık, Abdullah Koputan, Mustafa Candemir Tabak
Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: İrem Naz Topuz 2, Nur Nihan Dabakoğlu 2, Sera Özelçi 2, Gizem Sezer 6, Adams 9, Nuran Tutsak 4, Sevgi Tonguç 2, Prince 36, Dikaioulaku 21
OGM Ormanspor: Robinson 15, Paris 12, Naile Çırak 2, Ladin Özel, Aysel Esila Ataman, Nilay Karatepe 3, Pelin Derya Bilgiç 19, Leedham 7, Damla Gezgin 3, Ogunbowale 43, Öykü Taşkın, Yeliz Doğan 2
1. Periyot: 16-19
Devre: 37-52
3. Periyot: 54-77 

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OGM Ormanspor deplasmanda fark attı


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