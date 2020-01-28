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Basketbol
AA
Haber Giriş: 28.01.2020 - 11:14,Son Güncelleme:/

OGM Ormanspor, çeyrek final için parkede!

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OGM Ormanspor, çeyrek final için parkede!

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında OGM Ormanspor, yarın sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşılaşacak.

Ankara'daki Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

Yunanistan'da yapılan ilk maçı Olympiakos, 72-64 kazanmıştı.

OGM Ormanspor, çeyrek final için parkede

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