AA
Haber Giriş: 28.01.2020 - 11:14,
OGM Ormanspor, çeyrek final için parkede!
Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında OGM Ormanspor, yarın sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşılaşacak.
Ankara'daki Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.
Yunanistan'da yapılan ilk maçı Olympiakos, 72-64 kazanmıştı.
Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle