OGM Ormanspor 84-75 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol

Karşılaşmanın başında Dorukhan Engindeniz, Cevher Özer ve Kikanovic'in basketleriyle 9-0'lık seri yakalayan OGM Ormanspor, Warren'ın da pota altından skora katkısıyla 5. dakikayı 13-4 önde geçti. Hızlı hücumlarla boyalı alandan sayılar bulan OGM Ormanspor, 8. dakikada farkı 16 sayıya kadar çıkardı: 24-8. Başkent temsilcisi üstün bir oyun sergilediği ilk çeyreği 28-13 önde tamamladı.

İkinci periyoda iyi başlayan Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, Upshaw'ın liderliğinde farkı 14. dakikada 8 sayıya indirdi: 31-23. Periyodun dengeli geçen kalan bölümünde konuk ekibin savunmasını dış atışlarla aşmaya çalışan OGM Ormanspor, Dorukhan'ın 20 sayıyla oynadığı ilk yarıyı 49-41 üstün bitirdi.

Üçüncü periyotta iyi savunmasını sürdüren konuk ekip, Andrews ve Saffold ile basketler üreterek maça ortak oldu. İstanbul temsilcisi, çeyreğin son dakikasında farkı bir sayıya (62-61) kadar eritirken, final periyoduna bu skorla girildi.

Dördüncü periyodun ilk bölümü karşılıklı basketlerle geçildi. Daha sonra tempoyu yükselten Ankara ekibi, 36. dakikada Kikanovic'in smaç basketiyle skoru 76-70'e getirdi. Kalan bölümde skor üstünlüğünü koruyan OGM Ormanspor, karşılaşmayı 84-75 kazandı.

Salon: Ankara



Hakemler: Mehmet Keseratar, Özlem Yalman, Fatih Arslanoğlu

OGM Ormanspor: Kikanovic 13, Babic 6, Dorukhan Engindeniz 20, Cevher Özer 13, Warren 14, Caner Ercan 2, Kloof 10, Hagins 6, Kadir Bayram, Mert Alemdar

Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: Saffold 13, Andrews 29, Arda Erdoğan, Mert Celep 13, Upshaw 15, Yiğit Can Vardal 2, Kaan Sarıaslan, Cengizhan İvedi 3, Uğur Hortum

1. Periyot: 28-13

Devre: 49-41

3. Periyot: 62-61





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