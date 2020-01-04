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Basketbol
AA
Haber Giriş: 04.01.2020 - 20:36,Son Güncelleme:/

OGM Ormanspor 72-80 Beşiktaş Sompo Sigorta

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OGM Ormanspor 72-80 Beşiktaş Sompo Sigorta

ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Beşiktaş Sompo Sigorta, deplasmanda OGM Ormanspor'u 80-72 mağlup etti.

Karşılıklı sayılarla başlayan maçın 4. dakikası 8-8'lik eşitlikle geçildi. Babic'in basketiyle ilk çeyreğin son 2 dakikasına 20-14 üstünlükle giren ev sahibi takım, periyodu 26-20 önde tamamladı.

İkinci periyoda iyi başlayan ve 14. dakikada skora denge (32-32) getiren Beşiktaş Sompo Sigorta, soyunma odasına 45-43 önde gitti.

Hücumda McKissic, İsmet ve Samet ile etkili olan siyah beyazlı takım, son çeyreğe 9 sayılık (58-67) avantajla girdi.

Final periyodunda skor üstünlüğünü koruyan Beşiktaş Sompo Sigorta, karşılaşmayı 80-72 kazandı.

Salon: Ankara

Hakemler: Yener Yılmaz, Kerem Baki, Semih Vural

OGM Ormanspor: Kloof 5, Kikanovic 17, James 1, Cevher Özer 10, Warren 26, Babic 10, Dorukhan Engindeniz 3, Kadir Bayram, Caner Ercan, Mert Alemdar

Beşiktaş Sompo Sigorta: Gotcher 12, Ömer Utku Al 1, McKissic 19, Oğuz Savaş 6, Durisic 7, İsmet Akpınar 19, Samet Geyik 14, Burak Can Yıldızlı 2, Sabahattin Can Göndür

1. Periyot: 26-20

Devre: 43-45

3. Periyot: 58-67

Beş faulle çıkan: 39.41 Burak Can Yıldızlı (Beşiktaş Sompo Sigorta)

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OGM Ormanspor 72-80 Beşiktaş Sompo Sigorta


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