Oğluna Gökdeniz Yattara ismini verdi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriOğluna Gökdeniz Yattara ismini verdi
GeriFutbol Oğluna Gökdeniz Yattara ismini verdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
26.11.2018 - 14:19, Son Güncelleme:

Oğluna Gökdeniz Yattara ismini verdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Oğluna Gökdeniz Yattara ismini verdi

Aslen Muşlu olan Trabzonspor taraftarı, yeni doğan çocuğuna bordo-mavili takımın unutulmaz futbolcuları Gökdeniz Karadeniz ve İbrahim Yattara'nın adlarını verdi.

Trabzonspor taraftarı Oğuz Akman, yeni doğan çocuğuna bordo-mavili takımın eski futbolcuları Gökdeniz Karadeniz ve İbrahim Yattara'nın adlarını koydu.

İlk erkek çocuğuna Trabzonsporlu iki efsanenin adını koymak istediğini söyleyen baba Oğuz Akman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gökdeniz gönlümüzde taht kurmuş bir futbolcuydu. 2006'dan beri de içimde Yattara sevgisi vardı. Futbolu onunla daha çok sevmiştim. Muş'ta bir duvarın üzerine 'Babam olasın Yattara' diye yazmıştım ve bir gün oğlum olursa ismi Gökdeniz Yattara olacak' diye kendime söz vermiştim." diye konuştu.

Çocuğunu Trabzonspor marşlarıyla uyutan Oğuz Akman, koydukları isme çevrelerinden tepki geldiğini belirterek, "Arkadaşlarımın tepkisi oldu. 'Gökdeniz güzel isim de Yattara niye koydun' diye tepki gösterdiler. Yattara'nın bende sevgisi çok. Sadece birkaç Trabzonsporlu arkadaşımın olumlu tepkisi oldu." ifadelerini kullandı.

Nüfus memurluğunda sıkıntı yaşadığını dile getiren 29 yaşındaki baba, "Nüfus müdürlüğünde bir memur Yattara ismine Türk ismi değil diye karşı çıktı ama sonra bir polis memuru yardımcı oldu ve ismi aldık." dedi.

"Trabzonspor sadece Trabzonluların değildir"

Aslen Muşlu olan baba Oğuz Akman, bordo-mavili takıma nasıl gönül verdiğini şu şekilde anlattı:

"Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin şampiyonluğa oynadığı bir sezon kahvede herkes Fenerbahçe maçını izliyordu. Daha sonra Trabzonspor maçını kimse izlemedi. Ben de Trabzonspor Türk takımı değil mi diye düşündüm. Kahveciye sordum o da herkesin Fenerbahçeli olduğunu söyleyince 'Bundan sonra ben Trabzonsporluyum' dedim ve o günden beri bu renklere gönül verdim. Muşlu biri olarak Trabzonspor'u tutmamı garipsiyorlar ama Trabzonspor sadece Trabzonluların değildir."

Trabzonspor taraftar gruplarından Gurbetçi Gençler'in İstanbul Arnavutköy'de derneğini açacaklarını da söyleyen Akman, sık sık deplasmanlara gittiğini söyledi.

Akman, bir erkek çocuğu daha olması halinde bordo-mavili ekibin diğer unutulmaz futbolcuları Fatih Tekke ve Ünal Karaman'ın isimlerini vereceğini aktardı.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 156Cagliari - Torino
    3
    2,5Üst
    1,85
    10698kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç
 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Spor dünyasında son 24 saatte neler yaşandı?İşte spor gündeminde son 24 saatte öne çıkan haberler... Spor turu (26.11.2018)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'Balıkesirspor-Ümraniyespor' kaldığı yerden devam

Antalyaspor’a Doukara şoku

Murat Sancak'tan taraftara çağrı

Spor camiasından başsağlığı mesajları