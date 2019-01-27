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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.01.2019 - 16:39, Son Güncelleme:

Ogier sezona galibiyetle başladı

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Ogier sezona galibiyetle başladı

Dünya Ralli Şampiyonası'nın Monte Carlo'da düzenlenen ilk ayağında, Citroen Total takımından Ogier birinci oldu.

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Monte Carlo'da düzenlenen ilk ayağını, Citroen Total takımının Fransız pilotu Sebastien Ogier kazandı.

Şampiyonanın 16 etaptan oluşan, 323,83 kilometre uzunluğundaki ilk mücadelesini, 3 saat 21 dakika 15.9 saniyede tamamlayan Ogier, kariyerinin 45. ralli zaferine ulaştı.

Hyundai Shell Mobis takımından Thierry Neuville, liderin 2.2 saniye arkasında 2'nci, Toyota Gazoo'dan Ott Tanak ise Ogier'nin 2 dakika 15.2 saniye gerisinde 3. oldu.

Üst üste 9 şampiyonluğun ardından 2013 sezonu sonunda bıraktığı WRC'ye Hyundai Shell Mobis takımıyla dönen Sebastien Loeb de 4. sırayı aldı.
Son 6 yılın şampiyonu Ogier, 29 puanla pilotlar klasmanında ilk sıraya yerleşti. Fransız sürücüyü, 21 puanla Neuville ve 17 puanla Tanak izledi.
Dünya Ralli Şampiyonası'nın 2. ayağı, 14-17 Şubat tarihlerinde İsveç'te düzenlenecek.

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