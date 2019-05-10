Ogenyi Onazi, Trabzonspor'un transferini duyurdu!
Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Ogenyi Onazi vatandaşı John Ogu'nun transferiyle ilgili sinyali verdi.
Trabzonspor'da gelecek sezon için transferde adı geçen Nijeryalı John Ogu için bordo mavili takımın yıldız futbolcusu Ogenyi Onazi flaş bir paylaşımda bulundu.
Takımıyla sözleşmesi sona eren ve boşta olan Ogu'yu sosyal medyada hikayesinde etiketleyerek paylaşımda bulunan Onazi, kendisinin tesislerde kaldığı odasının içini göstererek "Geldiğinde senin de odan böyle olacak. İstersen Nwakaeme sor" ifadelerini kullandı.
Onazi'nin bu paylaşımı John Ogu'nun Trabzonspor'a transferinin bittiği şeklinde yorumlandı.
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