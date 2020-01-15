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GeriFutbol Ogenyi Onazi, Trabzonspor'dan ayrıldığını açıkladı! Son Dakika transfer haberleri...
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Futbol
Haber Giriş: 15.01.2020 - 12:57,Son Güncelleme:/

Ogenyi Onazi, Trabzonspor'dan ayrıldığını açıkladı! Son Dakika transfer haberleri...

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Ogenyi Onazi, Trabzonspor'dan ayrıldığını açıkladı! Son Dakika transfer haberleri...

Trabzonspor'un Nijeryalı orta saha oyuncusu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile takımdan ayrıldığını açıkladı.

Twitter'dan Trabzonspor taraftarlarına seslenen Onazi, şu sözleri kullandı;

"Trabzonspor taraftarının bana gösterdiği sevgiyi asla unutmayacağım. Trabzonspor taraftarının benim gözümde ayrı bir yeri olacak. Mutlu olmayı hak ediyorsunuz, sezonun geri kalanında başarılar dilerim."

Ogenyi Onazi'nin Denizlispor ile kısa bir süre içinde sözleşme imzalaması bekleniyor.

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Ogenyi Onazi, Trabzonspordan ayrıldığını açıkladı Son Dakika transfer haberleri...

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