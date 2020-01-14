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GeriFutbol Ogenyi Onazi, Trabzonspor'dan ayrıldı! Yeni takımı Denizlispor... | Son dakika transfer haberleri
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Futbol
Haber Giriş: 14.01.2020 - 19:16,Son Güncelleme:/

Ogenyi Onazi, Trabzonspor'dan ayrıldı! Yeni takımı Denizlispor... | Son dakika transfer haberleri

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Ogenyi Onazi, Trabzonspor'dan ayrıldı! Yeni takımı Denizlispor... | Son dakika transfer haberleri

Trabzonspor'da bir ayrılık daha gerçekleşti ve Ogenyi Onazi, Denizlispor ile anlaştı.

Trabzonspor'da ayrılık! BeIN Sports'un haberine göre Trabzonspor, Ogenyi Onazi ile sözleşmesini feshetti. Nijeryalı orta saha oyuncusu, Süper Lig ekibi Denizlispor'a transfer oldu.

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