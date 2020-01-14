Haber Giriş: 14.01.2020 - 19:16,
Ogenyi Onazi, Trabzonspor'dan ayrıldı! Yeni takımı Denizlispor... | Son dakika transfer haberleri
Trabzonspor'da bir ayrılık daha gerçekleşti ve Ogenyi Onazi, Denizlispor ile anlaştı.
Trabzonspor'da ayrılık! BeIN Sports'un haberine göre Trabzonspor, Ogenyi Onazi ile sözleşmesini feshetti. Nijeryalı orta saha oyuncusu, Süper Lig ekibi Denizlispor'a transfer oldu.
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