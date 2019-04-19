Ödüllü Pubg turnuvası gençleri bekliyor
İstanbul Levent’te yer alan Özdilek Park İstanbul’da, 20 – 21 Nisan tarihleri arasında son dönemin en popüler oyunu Pubg için espor turnuvası düzenleniyor.
16 yaş ve üzeri gençler ile yetişkinlerin de katılım gösterebileceği yarışmanın finalinde; birinci, ikinci ve üçüncü olan talihlileri sürpriz hediyeler bekliyor.
Espor severler Özdilek’te buluşuyor
20 – 21 Nisan tarihleri arasında son dönemin en popüler oyunlarından biri olan ve büyük küçük herkesin severek oynadığı Pubg oyunu, Özdilek Park İstanbul’da oynanacak. Hem cumartesi hem de pazar günü gerçekleşecek turnuva öncesinde katılımcıların danışma üzerinden kayıt yaptırması gerekiyor.
İki gün boyunca öğlen 13:00’dan itibaren başlayacak turnuvalarda izleyicilerde oyuncular arasında kıyasıya sürecek tatlı bir rekabete tanık olacaklar... Heyecanlı final sonucunda ise hem birinci gün hem de ikinci gün kazanacak şampiyonlara ve ikinci ile üçüncü olan talihlilere birbirinden özel ödüller sunulacak.
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