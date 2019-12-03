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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.12.2019 - 07:20, Son Güncelleme:

Virgil Van Dijk'ten Ronaldo'ya olay gönderme

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Liverpool formasıyla bu yıl Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmayı başaran Virgil Van Dijk, Ballon d'Or ödül töreninin ardından konuştu.

Hollandalı yıldız stoper, kazanmayı çok istediğini ancak Messi'nin kendisinden daha iyi olduğunu belirterek, "Messi olağan dışı bir oyuncu, harika, fantastik. 6. kez kazanıyor. Çok yakındım. Fakat, benden biraz daha iyiydi. Geçen sezon başardıklarımla gurur duyuyorum. Umarım, bunu yeniden yapabilirim ama zor olacak." dedi.

"BALLON d'Or'U HİÇ DÜŞÜNMEMİŞTİM"

Virgil Van Dijk ayrıca "Ballon d'Or kazanabileceğimi hiç düşünmedim. Kariyerimle alakalı. Kolay olmadı. Çok farklı bir kariyerim var. Hayallerimden hiç vazgeçmedim. Sonuna kadar mücadele ettim. Bulunduğum yerle gurur duyuyorum. Önümüzdeki sene daha üstte yer almak istiyorum. Hep beraber seneye birinci olup olamayacağımı göreceğiz ama burada olmak da büyük bir onur." ifadelerini kullandı.

CRISTIANO RONALDO'YA GÖNDERME

Bu arada tören öncesi röportaj veren Van Dijk "Cristiano Ronaldo törene gelmedi, Ballon d'Or için bir rakibin azalmış oldu, neler söylemek istersin?" sorusuna "O rakip miydi?" yanıtı vererek dikkat çeken bir gönderrme yaptı.

Virgil Van Dijkten Ronaldoya olay gönderme

 Virgil Van Dijkten Ronaldoya olay gönderme

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