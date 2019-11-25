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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
25.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Ocakta geri dönüyorlar

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Ocakta geri dönüyorlar

Kötü gidişe son vermek adına bütün umutlarını ara transfer dönemine bağlayan Galatasaray yönetimi, dört eski oyuncuyu geri getirme konusunda görüş birliğine vardı.

Sezon başında Club Brugge’e kiralanan Mbaye Diagne, Al Nassr’a kiralanan Maicon, Monaco’da forma giyen Henry Onyekuru ve lisans çıkarılmayan Martin Linnes, ocak ayında sarı kırmızılı takıma yeniden kazandırılacak. Yönetime göre, teknik direktör Fatih Terim’in onay vermesi durumunda uygulanacak bu kararlar, şu an itibariyle Galatasaray’ın önündeki en mantıklı seçenek. Yöneticiler bu görüşlerinin sebeplerini şöyle sıralıyor:

Luyindama’nın sakatlığı planları bozdu

Luyindama’nın sakatlanarak sezonu kapatmasının ardından Galatasaray’ın yüksek bonservis geliri elde edebileceği oyuncu kalmadı. Dolayısıyla UEFA’nın Finansal Fair Play kuralları çerçevesinde getirdiği ‘sattığın kadar alacaksın’ kuralının uygulanma ihtimali ortadan kalktı.

Yeni transferler vergi yükünü artıracak

Şu anda sözleşmeleri bulunan futbolcuları için yüzde 15 vergi ödeyen Galatasaray, 1 Aralık 2019’dan itibaren yeni kontrat imzalayacağı oyuncular için yüzde 40 vergi ödemek zorunda. 1 milyon Euro net kazancı olan yeni bir futbolcunun kulübe maliyeti en az 1.4 milyon Euro’yu bulacak.

Yeni yabancı ‘ek maliyet’ getirecek

Diagne ve Maicon’un bonservisleri halen Galatasaray’da. Yabancı kontenjanı dolu olan kulüp yeni yabancılar aldığı taktirde, sezon sonu Diagne ve Maicon’un dönmesiyle kadro iyice şişecek. Bu sefer bazı yabancılar, tazminat ödenerek gönderilecek ve bu da ek mali yük getirecek.

Stopere Maicon, santrfora Diagne

Luyindama ve Andone’nin uzun süreli sakatlığı, Falcao’nun halen takıma katılamaması ocak ayında stoper ve santrfor takviyesi zorunlu hale getirdi. Hem maliyet hem de yabancı sınırlaması nedeniyle bu bölgelerdeki eksikler sezon başında kiralık gönderilen Diagne ve Maicon ile doldurulacak.

Linnes’e de kontenjanda yer açılacak

Diagne ve Maicon geri gelirse, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Luyindama’nın sözleşmesi askıya alınıp, Mariano ve Nagatomo ile yollar ayrılacak. Böylelikle Linnes, Maicon ve Diagne’ye kontenjanda yer açılacak. Fatih Terim’in çok istediği Henry Onyekuru’nun Monaco’dan kiralanması halinde de bir yabancı ile daha yollar ayrılacak.

 

 

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