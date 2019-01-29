Obradovic'in yeni gözdesi Malik Harrison
Fenerbahçe Beko, Galatasaray Doğa Sigorta'nın ABD'li skoreri Malik Harrison'a göz dikti
Galatasaray Doğa Sigorta'nın ABD'li skoreri Malik Harrison sarı kırmızılı forma ile gösterdiği performansla şimdiden transferin gözdesi oldu.
İddialara göre; Fenerbahçe Beko, ABD'li forveti gelecek sezon kadrosuna katmak istiyor.
Ligde 16 maçta 14 sayı, 3.19 asist ve 3.06 ribaunt ortalamaları ile oynayan Harrison, Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi yendiği maçta 7 üçlük isabeti ile 28 sayı atmıştı.
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