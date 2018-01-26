Obradovic'in yaktığı Final Four ateşini, Fenerbahçe taraftarı artık harlamalı!

Fenerbahçe Doğuş, bu akşam saat 20.45'te THY EuroLeague 20. hafta maçında Barcelona Lassa'yı ağırlayacak.

Karşılaşma öncesi sarı lacivertli ekip ve İspanyol temsilcisinde öne çıkan noktalar şunlar...

1- OBRA ELİNDE MEŞALEYLE ÇIKTI!

THY EuroLeague normal sezonu 18. haftasında Panathinaikos'u 67-62 yenen bir Fenerbahçe Doğuş ve adeta eline 'meşaleyi' alıp, maç sonu içeri giderken taraftara alkışlarla, "Kendinize gelin!" mesajını çok ince, profesyonelce veren 10. EuroLeague şampiyonluğuna aç bir koç...

Obradovic, Fenerbahçe ve Türkiye basketbolu adına büyük bir şans. Şimdi onun yaktığı Final Four ateşini, biletlerin tamamını tüketip Barça maçına saatler kala salonu tamamen dolduran taraftarlar harlamalı!

2- BARÇA'DA İKİ ÖNEMLİ İSİM YOK

Bu sezon EuroLeague'de çıktığı 9 deplasmanda maçında 8 yenilgi alan -bir tek Khimki'yi yenebilen- Barcelona, Fenerbahçe Doğuş karşısına Seraphin ve Navarro gibi iki önemli oyuncusundan yoksun çıkacak. Yine de Obradovic'in maça dair sözlerinde dile getirdiği gibi Barça gibi tecrübeli bir ekibe karşı salondaki atmosfer kritik bir rol oynayacak.

Sarı lacivertli temsilcimizde ise bu sezon takımın önemli itici güçlerinden biri hâline gelen Nunnally yok. Kalinic'in durumu ise maç saatinde netleşecek.

3- FENER 5'TE 5 İÇİN PARKEDE

Barcelona ile bugüne dek oynadığı 19 karşılaşmada 7 galibiyet alan temsilcimiz Fenerbahçe, son 4 mücadelede rakibine geçit vermedi. Obradovic ve öğrencilerinin bu akşam da en büyük kozu, savunma olacak gibi duruyor. Çünkü şu ana kadarki sezon ortalamalarına bakacak olursak bir yanda 73.6 sayı yiyen Fenerbahçe, diğer tarafta ise bu alanda 78.3 ortalama tutturabilen Barça var. Bu akşam rakibine karşı 5'te 5 için parkeye çıkacak olan Fenerbahçe, %41.4'lik üç sayı ortalamasıyla da; %36.2 ortalama tutturabilen Barcelona'ya üstünlük kurmuş durumda.