Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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ÖZEL HABER | Obradovic'in küfrüne Ergin Ataman yorumu!
Obradovic, televizyondan canlı yayınlanan mola sırasında oyuncularına ağır küfürler etti. Fenerbahçe Beko’nun önceki akşam THY Euroleague’de CSKA Moskova’ya 88-70 yenildiği maçı televizyondan izleyenler şoke edici bir olaya tanık oldu.
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Obradovic'in bu küfrüne ligdeki rakiplerinden Anadolu Efes'in antrenörü Ergin Ataman'dan da yorum geldi.
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Sarı lacivertlilerin koçu Zeljko Obradovic, molada oyuncularına, “İyi çocuklarsınız, kendi gözünüzde hepiniz iyi çocuklarsınız. S... sizi, hepinizi s... Gigi Datome seni de s... Kendinizden utanmalısınız” ifadelerini kullandı.
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Sosyal medyada Fenerbahçeliler Obra’ya destek verirken, diğer takım taraftarları eleştiri yağdırdı.
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Obradovic’in molada oyuncularına küfür etmesi büyük yankı yaratırken, Hürriyet spor camiasının olaya nasıl baktığını ortaya koydu...
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Küfür görüntüleri sosyal medyada en çok izlenen ve yorum yapılan olaylar arasına girerken, Hürriyet, spor camiasının bu konudaki görüşlerine başvurdu. Basketbol koçlarının, uzmanların ve hakemlerin düşünceleri şöyle:
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ÜNAL ÖZÜAK: MAÇLARA ÇIKARKEN KİBARLIK EVDE BIRAKILIR
BU işin raconunda oyuncuyu kamçılamak için, özele, aileye dokunmamak kaydıyla küfür etmek vardır. Obradovic de bunu gayet dozunda kullandı. Yerden göğe de haklıydı. Molalar ve soyunma odaları takımın oyun konsantrasyonunu kamçılama yerleridir. Baba motifinin temsilcisi koçlar oğullarını kızıştırmak için sınırlarını zorlarcasına yüklenirler.
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BAŞKA OBRADOVIC YOK
Maça çıkarken kibarlık evde bırakılır. Tanjevic ve Ergin Ataman gibi pek çok koçun fiziki temasa, kafaya vurmaya kadar varan hezeyanlarını hatırlayalım. Ayrıca yiğidi öldürelim ama hakkını yemeyelim. Marka değerimizi eften püften sebeplerden küstürmenin alemi yok. Başka Obradovic yok.
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ÇETİN YILMAZ: KÜFÜR ETMEYEN İNSAN VAR MI?
A Milli Basketbol Takımı eski başantrenörü Çetin Yılmaz, Obradovic’in yaşadığı olay için ‘şanssızlık’ yorumunu yaptı. Yılmaz, “Küfrü tabii ki tasvip etmiyoruz ama gerçekçi olalım. Küfür etmeyen insan var mı? İlişki tek taraflı değildir, çift taraflıdır. Hoca küfür edecek noktaya geldiyse, oyuncu hak etmiştir” diye konuştu.
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HAKAN YAVUZ: BARDAK TAŞMIŞ DEMEK Kİ
BASKETBOL koçu Hakan Yavuz, maçlarda küfrün çok sık yaşandığını belirterek, “Obradovic sürekli böyle şeyler yapan biri olsa hor görelim ama bu anlık bir durum. Ağzından kaçmış olabilir. Artık bardak taşmış demek ki. Maçlarda yabancı dillerde çok küfür edilir. Bu, bizim işin içinde olan bir durum. Hepimiz ediyoruz” dedi.
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PROF. DR. TURGAY BİÇER: İNSANLIK ONURU BİN KUPAYA DEĞİŞİLMEZ.
MARMARA Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Turgay Biçer, Zeljko Obradovic’e çok sert eleştiriler yöneltti: “Sporda bu tür aşağılamaların, hakaretlerin kesinlikle yeri yoktur. Böyle bir motivasyon türünü kitaplar yazmaz. Zorbalık başka, yüreklendirme başkadır. Hakaret ederek, oyuncuları harekete geçiremezsiniz. Bu tür davranışlar ruhsal travmalara yol açar. Kişileri değersizleştirmeye kimsenin hakkı yoktur. Kazanma batağı maalesef insanları bu tür yanlış yollara sevkediyor. Hiçbir şey insan onurundan daha değerli değildir. İnsan onuru, bin tane kupaya değişilmez. Obradovic’in bu davranışı, diğer antrenörler için de çok kötü bir örnek.
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FATİH SÖYLEMEZOĞLU: ALTYAPILARDA MİLYONLARCA ÇOCUĞA BUNLAR YAPILIYOR
ESKİ FIBA hakemi Fatih Söylemezoğlu, Obradovic’in küfür etmesi konusunda şu yorumu yaptı: “Hakemler küfürü duysaydı teknik faul verilirdi. Eğer oyuncuya temas olursa, antrenör diskalifiye edilir. Olay Obradovic özelinde olduğu için ilgi çekiyor ama bu, buzdağının görünen kısmı.
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Altyapılarda milyonlarca çocuk idmanlarda ve maçlarda bu tür sözel şiddete maruz kalıyor. En büyük problemimiz bu. Ruh sağlığı bir bozuk nesil yetişiyor. Obradovic bir rol model. Onu gören genç koçlar, çocuklara fundamental öğreteceğine bağırıp çağırmayı seçiyor. O yolun doğru olduğunu zannediyor. Bizim için en tehlikelisi de bu. Euroleague seviyedeki oyuncuların küfüre karşı sessiz kalmaları da üzücü. Birer rol model olarak buna dur demeliler.”
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ERGİN ATAMAN: OBRADOVİC BİR BABA GİBİDİR
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, CSKA Moskova maçında oyuncularına küfür ettiği için eleştirilen Zeljko Obradovic’e destek verdi. Ataman, şu yorumu yaptı:
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“Maçlardaki yüksek adrenalin ile doğal yaşantıyı birbirine karıştırmamak lazım. Ben, Obradovic’in oyuncularıyla bir baba-oğul, ağabey-kardeş ilişkisi içinde olduğunu çok iyi bilen bir insanım.
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"Biz antrenörler olarak molaların canlı ve sesli şekilde ekranlara getirilmesinden son derece rahatsızız. Kameraların sürekli zoomlayarak molalarda taktik toplantılarının içinde olması hoş değil."
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7 YIL SONRA İLKİ BAŞARDI
"Sezon başında da bu hoşnutsuzluğumuzu Euroleage yönetimine bildirmiştik. Molalarda ve taktik toplantılarında antrenör ile sporcular arasında yaşananlar özeldir.”