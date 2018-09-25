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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
İHA Bozhan Memiş
25.09.2018 - 12:50, Son Güncelleme:

Obradovic'i kızdıran soru! "Benim tarzım..."

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Obradovic'i kızdıran soru! "Benim tarzım..."

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, milli takımlarda forma giyen oyuncularla gurur duyduklarını söyledi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Euroleague öncesinde basınla buluşan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nda Başantrenör Zeljko Obradovic, açıklamalarda bulundu. Hazırlık döneminde ve Zadar Turnuvası’nda milli oyuncuları nedeniyle tam kadro hazırlanamadıklarını söyleyen başarılı çalıştırıcı, “Hazırlık sürecinden sonra ilk kez tam takım antrenman yapacağız. Hatta Datome ilk kez bizimle çalışmalara katılacak. Cumhurbaşkanlığı Kupası’na kadar da toplamda 5 antrenman yapmış olacağız. Sebebi de pek çok farklı ülkede milli takım forması giyen oyuncularımızın olması. Tabii ki milli takımlarda boy gösterdikleri için bu durumdan gurur duyuyoruz. O nedenle bu zamanı çok iyi değerlendirip iyi hazırlanmamız gerekiyor. Yarın da Atina’ya gidiyoruz ve Euroleague’e katılan takımların yer aldığı bir turnuvada mücadele edeceğiz. Bu bizim için iyi bir tecrübe olacak. Kendi seviyemizi yukarıya çıkarmak için güzel bir tecrübe olacak” ifadelerini kullandı.

“Sadece 30 saniyeye takılmamak gerekiyor”

Zadar Turnuvası’nda kenarda oyuncularına sert şekilde uyarılarda bulunmasıyla ilgili sorulan bir soruyu yanıtlayan Zeljko Obradovic, “40 dakika boyunca süren bir oyunda 30 saniyeye takılıyorsanız o halde böyle düşünmeye devam edin. Ben antrenörüm, benim bir iş yapma şeklim var. Bu da benim iş yapma şekillerimden bir tanesiydi” dedi.

Son olarak Türkiye’de yabancı sayısının düşürülmesiyle ilgili konuşan tecrübeli çalıştırıcı, “Bu konuyla alakalı fikir beyan edecek son kişiyim ben. Bazı kararlar veriliyor ve biz de bu kararlara itaat etmek zorundayız” diyerek sözlerini tamamladı.

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