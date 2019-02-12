Obradovic ve Vesely için flaş açıklama!
Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy, Zeljko Obradovic ve Jan Vesely'nin geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Özsoy, Zeljko Obradovic ve Jan Vesely'nin geleceği hakkında şunları söyledi:
"Obradovic'le 1 sene daha kontratımız var. Dedikoduların hepsi yalan. Önümüzdeki sezonun çalışmalarına başladık bile... Vesely'yle 3 yıllık bir sözleşme yapacağız inşallah. Herkes de onun peşinde koşuyor."
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