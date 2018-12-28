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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Basketbol
DHA
28.12.2018 - 23:41, Son Güncelleme:

Obradovic: "Son saniyeye kadar savaştık"

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Obradovic: "Son saniyeye kadar savaştık"

Real Madrid’e karşı oynanan her maçın özel olduğunu belirten Obradovic, “Euroleague’de geçen sene final oynayan iki takım karşı karşıya geldi.

Real Madrid’e karşı oynanan her maç özeldir. Savunmada iyi başladık ama ikinci çeyrekte biraz aceleci davrandık. Hücumda yeterli kadar özgüvenli oynamadık. Real Madrid’in hücum şekli topu atayım mı atmayayım mı şeklindeydi, biz de burada çok zorlandık. Bu oyundaki tablo bu, bunu iyi anlayıp çalışmamız lazım. En güzeli ise Real Madrid 6 sayı öndeyken gösterdiğimiz reaksiyondu. Müthiş bir savunma yaptık ve topu iyi kullandık. Maçı kazanmamızı sağlayan şeyde aldığımız hücum ribaunduydu. Son dakikalarda hem hücum hem de savunma açısından doğru şeyler yaptık. Real Madrid’in çok iyi oyuncuları var, maçı kazanabilirlerdi. Maçın sonunda gösterilen reaksiyon için oyuncularımı tebrik ediyorum. Euroleague’in ilk yarısı bitti ama unutmamamız lazım ki 15 maçımız daha var. Oyuncularımın daha fazla katkısına ihtiyacım var. Düzeltmemiz gereken şeyler var. Sezon çok uzun ve bazı oyuncularımdan eksik oynadığımız maçlarımız oldu. Bugün olduğu gibi de takımım son saniyeye kadar savaştı. Bugünkü taraftar desteği için de çok teşekkür ediyorum” açıklamalarında bulundu.

“OYUNCULARIM EN İYİSİNİ YAPABİLİRİM DİYEREK OYNAMALI”

Eksik oyuncularının yerinde oynayan diğer oyuncularının da takıma katkı sağlaması gerektiğini aktaran deneyimli başantrenör, “Biz bunun bilinciyle oynadık. Yapılan top kayıplarına bakarsanız bunu göreceksiniz. Bu iki oyuncu olmadığı sürece farklı oynamamız gerekiyordu, biz de öyle oynadık. Değiştirmemiz gereken de bu. Bu takımda onlar dışında birçok oyuncum var. Onların da ben daha iyisini yaparım diyerek sorumluluk alması lazım” ifadelerini kullandı.

“BUGÜN BASKETBOL AÇISINDAN MUHTEŞEMDİ”

Günün hücum açısından değil ama basketbol için çok güzel bir gece olduğuna değinen Obradovic, “İki takım da çok zorlandı skor üretirken. 3 sayıları konuşursak bizim için çok kötü bir akşam olabilirdi. Hep endişeli oynadık ve kararlı oynamadığımız için skor üretmemiz zor oldu. İki takım hücum anlamında çok iyi değildi ama basketbol açısından çok muhteşemdi. Bilmemiz gereken şey hücum açısından çok daha iyi oynamamız lazım” diyerek sözlerini noktaladı.

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