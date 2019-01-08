Obradovic: 'Shved sonrası farklı bir Khimki...'
EuroLeague’de Khimki Moskova’ya konuk olacak olan Fenerbahçe Beko’da maç öncesinde Zeljko Obradovic açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe Beko koçu Zeljko Obradovic, Khimki Moskova maçı öncesinde Rus ekibinin Shved sonrasındaki değişimine dem vurdu.
Obradovic, “En önemli skor opsiyonları olan Alexey Shved’i uzun süredir kullanamayan bir takımla oynayacağız. Bu gerçek, onların oyunlarını değiştirmelerine neden oldu ve şu anda gerçekten farklı bir basketbol oynuyorlar. Rakibimiz son dönemde çok iyi bir basketbol ortaya koyuyor. Kaliteli bir takımla karşılaşacağız ve oldukça zorlu bir maç bekliyorum” dedi.
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