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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
23.02.2019 - 00:17, Son Güncelleme:

Obradovic: Savunmada iyiydik, kazanmayı hak ettik

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Obradovic: Savunmada iyiydik, kazanmayı hak ettik

 THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında iki Türk takımını karşı karşıya getiren müsabakada Fenerbahçe Beko'ya 97-75 yenilen Darüşşafaka Tekfen'de başantrenör Selçuk Ernak, rakiplerinin oyun temposuna karşılık veremediklerini söyledi. 

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, iyi oynayarak galibiyeti hak ettiklerini belirtti. 

Türkiye Kupası'nın ardından takımını Darüşşafaka karşısında çok iyi gördüğünü aktaran Obradovic, "Zorlu bir kupa haftasının ardından antrenmanlara dönüp önümüzdeki hedefe yeniden odaklanmalıydık. Maçın başından itibaren iyi oynadık. İkinci çeyrekte biraz düşüşümüz oldu. Üç periyot boyunca savunmada iyiydik ve kazanmayı hak ettik. Oyuncularımı idmanlardaki çalışma şekillerinden dolayı da tebrik ediyorum." şeklinde konuştu. 
Darüşşafaka Tekfen'in savaşan bir takım olduğunu ifade eden tecrübeli başantrenör, şunları kaydetti: 
"Her zaman savaşıyorlar. Selçuk Ernak, gençlere de süre vermek istiyor. Çoğu maçı da son anda kaybettiler. Gittiğimiz her yerde bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ederim." 

Obradovic, yaşadığı sakatlığın ardından Darüşşafaka Tekfen maçıyla sahalara dönen pivot Jan Vesely'nin performansını da "Vesely'nin dönüşü topsuz hücumda çok iyiydi. Kondisyonerimize çok teşekkür ederiz. Türkiye Kupası haftasında Vesely'i çalıştırdı. Bu kadar çabuk takıma dönmesi bizim için de sürpriz oldu. Kendisine de çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Hepimiz onun oyunumuzdaki önemini biliyoruz. Bugün o da çok iyi oynadı." sözleriyle değerlendirdi. 

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ernak, sarı-lacivertli rakiplerinin tüm maçı ciddi ve sert bir biçimde oynadıklarını belirterek, "Fenerbahçe'yi tebrik ederim. Birinci ve üçüncü çeyrekte onların temposuyla başa çıkamadık. Özellikle ilk yarıdaki top kayıpları ve verdiğimiz hücum ribauntları canımızı acıttı." ifadelerini kullandı. 

THY Avrupa Ligi'nde gelecek hafta deplasmanda Maccabi FOX ile oynayacaklarını hatırlatan Ernak, şu değerlendirmede bulundu: 
"Yarından itibaren Maccabi FOX maçına hazırlanmaya başlayacağız. Tel Aviv'den döndükten sonra ligde TOFAŞ ile oynayacağız ve sadece 1 günümüz olacak. A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı da Slovenya galibiyetinden dolayı tebrik ederim." 

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