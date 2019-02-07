Obradovic: "Pitino sonrası Panathinaikos'un değişikliklerine hazır olmalıyız"
Fenerbahçe Beko’da başantrenör Zeljko Obradovic ve Ahmet Düverioğlu, yarınki Panathinaikos karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu.
Zeljko Obradovic’in maç öncesi değerlendirmeleri şu şekilde:
“Panathinaikos, Koç Pitino yönetiminde farklı bir basketbol oynuyor. İlk olarak onların savunmadaki değişikliklerine ve hücumda yapmaya çalıştıklarına hazır olabilmeliyiz. EuroLeague’deki son karşılaşmalarında Anadolu Efes’e karşı çok iyi oynadılar ve çok yoğun bir basketbol ortaya koydular. Bu nedenle kendimizi benzer bir karşılaşma için hazır tutmalıyız.”
Ahmet Düverioğlu, karşılaşma önesinde şu ifadeleri kullandı:
“Bayern Münih’e karşı istemediğimiz bir sonuç aldık. Reaksiyon göstermek ve çok daha iyi bir maç oynamak istiyoruz. Panathinaikos güçlü bir takım. Onlara karşı oynamak her zaman zor ama en büyük avantajımız evimizde oynamak olacak. İlk sıradaki yerimizi korumak ve yeni bir galibiyet serisi başlatmak istiyoruz. Rakibimizin her pozisyonda çok değerli oyuncuları var. Özellikle Calathes harika bir sezon geçiriyor. Taraftarlarımızın harika desteğiyle kazanmayı hedefliyoruz.”
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