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Obradovic: Oyuncularımı tebrik ediyorum

THY Avrupa Ligi 19'uncu hafta maçında Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Anadolu Efes'i 89-84 mağlup etti. Mücadelenin ardından iki takım çalıştırıcıları basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

DHA
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İlk olarak söz alan Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, şunları söyledi:

"Bu hafta çift maç haftasıydı. En önemli şey de enerji. İki gece önce Panathinaikos'a karşı çok enerji tükettik. O yüzden daha fazla oyuncudan faydalanmamız lazımdı. Çok kötü başladık maça. Daha sonra güzel reaksiyon gösterdik. Ritim yakaladık ve topu hem hücumda hem de savunmada iyi kullandık. Sonrasında da çok iyi devam ettik. Savunmamız da bire birde olması gereken seviyedeydi. Genel olarak her şey iyiydi. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Taraftarlara desteği için teşekkür ediyorum. Anadolu Efes'e de bundan sonrası için başarılar diliyorum."

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