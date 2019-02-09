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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
09.02.2019 - 00:12, Son Güncelleme:

Obradovic: Oynama şeklimizden çok memnunum

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Obradovic: Oynama şeklimizden çok memnunum

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u 85-66 yenerek liderliğini sürdüren Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Zeljko Obradovic, müsabakada iyi bir performans gösterdiklerini söyledi. 

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Obradovic, Panathinaikos'a karşı oynamanın kendisi için özel olduğunu aktararak, "Panathinaikos agresif oynamaya çalışan bir takım. Rakibe top kaybı yaptırıp kolay sayılar bulmaya çalışıyor. Bugün oynama şeklimizden çok memnunum. Oyun planımıza uyduk. Oyuncularımızın konsantrasyonu iyiydi. İyi bir maç oynadığımıza inanıyorum. Önemli bir galibiyetti, oyuncularımı tebrik ediyorum." şeklinde görüş belirtti. 

Tarık Biberovic'in ilk maçının olduğunun hatırlatılması üzerine, Sırp antrenör, şunları kaydetti: 

"Genç bir oyuncu. Sezon başından beri bizimle ve sonunda kadroya girdi. Çok yetenekli bir oyuncu. Olması gereken seviye gelmek istiyorsa çok çalışması gerekiyor. Her şey ona bağlı. Biz ona yardımcı olup diğer gençler gibi şans vermeye hazırız." 

Bitime 8 hafta kala play-off oynamayı garantilediklerini vurgulayan Obradovic, "Oyuncularımı gösterdikleri performans için tebrik ediyorum. Hedeflerimizden biri sezonu ilk 8 içinde bitirmekti. Daha 8 maç var ve saha avantajı çok önemli." diye konuştu. 

- Pitino: "Daha iyi olan taraf onlardı" 

Panathinaikos Başantrenörü Rick Pitino, gösterdikleri performanstan dolayı üzgün olduğunu dile getirdi. 

Pitino, istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını belirterek, "Bazı maçlarda kaybetsen de oynama şeklinizden memnun kalabilirsiniz. Ancak bu akşam oynadığımız oyundan dolayı üzüldüm. Biz şut atan bir takım değiliz. Şutlarımız girmedikçe enerjimiz düştü. İlk defa takımın performansından dolayı üzüldüm. Daha iyi olan taraf onlardı. Şut ve pas yüzdeleri çok yüksekti." ifadelerini kullandı. 

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