Obradovic Melih Mahmutoğlu'nu tokat attı!

Tahincioğlu Basketbol Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Banvit'e 63-61 yenildi.
Sarı lacivertlilerin koçu Zeljko Obradovic'in aldığı molada takım kaptanı Melih Mahmutoğlu'nun yüzüne yaptığı 'dokunuş' tartışmalara neden oldu.
Koçun, Melih'e yaptığı hareket sonrası tecrübeli basketbolcu şaşkınlığını gizleyemedi.
Fenerbahçe Doğuş ligdeki 3. mağlubiyetini alırken, Banvit ise 10. galibiyetine ulaştı.
Fenerbahçe, Bandırma'dan eli boş dönüyor!Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16'ncı hafta mücedelesinde Banvit, Fenerbahçe Doğuş'u 63-61 mağlup etti.
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