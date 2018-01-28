« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri >Basketbol>Obradovic Melih Mahmutoğlu'nu tokat attı!

Obradovic Melih Mahmutoğlu'nu tokat attı!

Spor Toto Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe Doğuş - Banvit mücadelesinde enteresan bir olay yaşandı. Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, bençte kaptan Melih Mahmutoğlu'na uyarı anlamında hafifçe tokat attı.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

Tahincioğlu Basketbol Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Banvit'e 63-61 yenildi.

Sarı lacivertlilerin koçu Zeljko Obradovic'in aldığı molada takım kaptanı Melih Mahmutoğlu'nun yüzüne yaptığı 'dokunuş' tartışmalara neden oldu.

Koçun, Melih'e yaptığı hareket sonrası tecrübeli basketbolcu şaşkınlığını gizleyemedi.

Fenerbahçe Doğuş ligdeki 3. mağlubiyetini alırken, Banvit ise 10. galibiyetine ulaştı.

Fenerbahçe, Bandırma'dan eli boş dönüyor!
Fenerbahçe, Bandırma'dan eli boş dönüyor!
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16'ncı hafta mücedelesinde Banvit, Fenerbahçe Doğuş'u 63-61 mağlup etti.

 

 

Unutulmaz Anlar - Thierry Henry

Süper Lig

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL HABERLERİ
BASKETBOL HABERLERİ
VOLEYBOL HABERLERİ