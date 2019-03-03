Obradovic: "Mağlup olmamızın nedeni..."
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 20’nci haftasında oynanan ve Anadolu Efes’in Fenerbahçe Beko’yu 67-65 mağlup ettiği müsabakanın ardından Zeljko Obradovic, açıklamalarda bulundu.
Zeljko Obradovic şu ifadeleri kullandı:
"Önde olduğumuz süreçte Anadolu Efes karşısında daha rahat bir oyun sergiledik. Ancak hücumda kötü oynayarak maçı kaybettik. Son bölümde de çok kolay sayılar yedik. Son 10 saniyede maçı kazanma şansımız vardı ama bunu değerlendiremedik. Anadolu Efes’i aldığı galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Yarın maçı tekrar izlediğimizde mağlup olmamızın sebeplerini daha iyi anlayacağız."
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