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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol Obradovic: Maç sonuna kadar savaştık
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Sıradaki Haber:Düellodan galip çıkmadı!

Futbol
04.03.2018 - 16:14, Son Güncelleme:

Obradovic: Maç sonuna kadar savaştık

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Derbi maçı değerlendiren Fenerbahçe Doğuş Başantrenör Zeljko Obradovic, oyuncularının bütün maç boyunca savaştığını belirtti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 19. haftasında Fenerbahe Doğuş, sahasında karşılaştığı Galatasaray Odeabank’ı 80-60’lık skorla mağlup etti. Mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Doğuş Başantrenör Zeljko Obradovic ile oyunculardan Ahmet Düverioğlu açıklamalarda bulundu. Çok iyi oynamadıklarını belirten Obradovic, “İlk yarı biraz heyecanlıydık ve iyi oynamadık. Güzel olan maçın başından sonuna kadar takım savaşmaya devam etti. Bütün maç boyunca hep savaştılar. Üçüncü çeyrekte çok daha iyiydik. Yine birkaç kötü karar oldu o çeyrekte. Son çeyrekte her şey değişti. Bunu çok sert ve iyi oynayan bir takıma karşı yaptık. Bahane olmasını istemiyorum çok ama kolay bir durumda değiliz. Madrid’den cuma sabah 9’da geldik. Bütün gece boyunca yolculuk yaptık. O yüzden dün takımı dinlendirmeye çalıştık. Önemli olan konsantre olup, oynamak. Oyuncular güzel reaksiyon verdi. Takımı tebrik ediyorum. Taraftarlara da teşekkür ederim” diye konuştu.

Önemli bir maç oynadıklarını belirten Ahmet Düverioğlu ise, “Hazırlanmak için çok vaktimiz yoktu. Maça daha konsantre olduk. Takım halinde iyi iş başardık” şeklinde konuştu.

"MAÇIN SKORU GENEL GİDİŞATI YANSITMIYOR"

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Oktay Mahmuti ile oyunculardan Summers da açıklama yaptı. Fenerbahçe’yi tebrik ederek konuşmasına başlayan Oktay Mahmuti, “Enerjimizi yettiği sürece oyunun içinde kalmaya çalıştık. Çok fazla hücum ribaundu verdik. İkinci atışları değerlendirdiler. İlk yarı üçlük sokamadık. Düşük yüzde ile hücum ettik. Üçüncü çeyreğin sonunda fark açıldı ve direncimiz kırıldı. Maç içinde bu kadar kopukluk yoktu. Maçın skoru genel gidişatı yansıtmıyor. Son 3-4 dakika maçtan koptuk. Bundan sonra Fenerbahçe’ye Türkiye’de ve Euroleague’de başarılar diliyorum” diye konuştu.

Summers ise bireysel ve takım olarak kötü oynadıklarını belirterek, “Son oynadığımız maçın üzerinden 3 hafta geçti. Bugün hücum ribaundlarında çok sıkıntı yaşadık” şeklinde konuştu.

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