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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
10.01.2019 - 23:59, Son Güncelleme:

Obradovic: Kazanmayı hak ettik

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Obradovic: Kazanmayı hak ettik

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında konuk ettiği Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 78-61 yenen Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Zeljko Obradovic, karşılaşmayı kazanmayı hak ettiklerini söyledi.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Obradovic, zor bir dönemi geride bıraktıklarını belirterek, "8 günde 4 maç yaptık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çünkü son 4 maçta da başından sonuna kadar savaştılar. Bazı anlarda iyi oynamadığımız doğrudur. Ancak bir antrenör olarak gurur duyuyorum, son topa kadar savaştık. Bugün çok agresif oynayan bir takıma karşı mücadele ettik. Tam saha baskı yapıyorlar. İlk yarıda top kaybı yapmamaya çalıştık ve 14 sayılık avantaj elde ettik. Üçüncü çeyrekte çok top kaybı yaptık bu da maç içindeki en büyük problemimiz. Karşılaşmayı kazanmayı hak ettiğimize inanıyorum. Oynama şeklimizden ve tüm oyuncularımıza süre verdiğim için çok memnunum." ifadelerini kullandı.

Bu akşam Melih Mahmutoğlu'nun atış kaçırmadığının hatırlatılması üzerine Obradovic, "Çok iyi oynadı. Böyle devam etmesi gerekiyor. Savunmaya daha çok katkı vermesi gerekiyor. Çok akıllı bir oyuncu, basketbolun hem savunma hem de hücum olduğunu çok iyi biliyor. Onun dışında Melli de sekiz günde herkese örnek gösterilecek bir performans sergiledi. Bu sayfada devam ediyoruz ve tüm oyuncuların bu takım için önemli olduğunun farkındayız." diye konuştu.

Çek oyuncu Jan Vesely'nin geçtiğimiz maçta THY Avrupa Ligi'nde 2000 sayı barajını aşması konusunda ise Sırp başantrenör, şu değerlendirmede bulundu.

"İnşallah çok uzun seneler burada olur. Basketbolu çok sevdiği için oluyor bunlar. Maç içindeki enerji ve reaksiyonlarına bakınca basketbolu ne kadar sevdiğini görüyorsunuz. İnanın bir oyun kurucu gibi beyni var ve birçok oyuncunun anlamadığı şekilde maçı anlayabilir. İnşallah bu seviyede devam eder."

- Jasikevicius: "Oyuncularım ikinci yarıda iyi savaştı"

Zalgiris Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, oyuncularının performansından memnun olduğunu dile getirdi.

Sözlerine Fenerbahçe Beko'yu kutlayarak başlayan Jasikevicius, şunları kaydetti:

"Fiziksel olarak daha iyi olan takım kazandı. Takımımın performansından memnunum. Oyuncularım ikinci yarıda iyi savaştılar ancak 20 dakika iyi oynayarak Fenerbahçe Beko'yu yenmek çok zor."

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