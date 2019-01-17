Obradovic: 'İlk saniyeden son ana kadar...'
EuroLeague’de deplasmanda Gran Canaria’ya konuk olacak Fenerbahçe Beko’da, maç öncesi Zeljko Obradovic ve Kostas Sloukas açıklamalarda bulundu.
Gran Canaria’nın iyi basketbol oynayarak kendini kanıtladığını söyleyen Zeljko Obradovic, baştan sona sert oynamaları gerektiğini dile getirdi.
Zeljko Obradovic; “Gran Canaria’ya büyük saygı duyarak bu maça hazırlandık. Onların kaliteli bir takım olduklarını biliyoruz ve bunu EuroLeague’de birçok iyi maç oynayarak kanıtladılar. Bu mücadeleyi, bizim için kritik karşılaşmalardan biri olarak görüyoruz. Bu nedenle ilk saniyeden son ana kadar çok sert oynamaya gayret edeceğiz” dedi.
Kostas Sloukas ise; “Burada oynamak her zaman zor çünkü rakibimiz güçlü bir takım ve buraya uzun bir yolculuk sonrasında gelebiliyorsunuz. Gran Canaria son maçlarında iyi bir performans ortaya koydu, Real Madrid’e karşı da son çeyrekte kaybettiler. Bu nedenle konsantre olmalı ve oyunun ritmini elimizde tutabilmeliyiz. Aynı zamanda iyi performansımızı sürdürebilmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.
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