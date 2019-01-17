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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
Kaynak: Eurohoops / Foto: Hürriyet Arşiv
17.01.2019 - 15:05, Son Güncelleme:

Obradovic: 'İlk saniyeden son ana kadar...'

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Obradovic: 'İlk saniyeden son ana kadar...'

EuroLeague’de deplasmanda Gran Canaria’ya konuk olacak Fenerbahçe Beko’da, maç öncesi Zeljko Obradovic ve Kostas Sloukas açıklamalarda bulundu.

Gran Canaria’nın iyi basketbol oynayarak kendini kanıtladığını söyleyen Zeljko Obradovic, baştan sona sert oynamaları gerektiğini dile getirdi.

Zeljko Obradovic; “Gran Canaria’ya büyük saygı duyarak bu maça hazırlandık. Onların kaliteli bir takım olduklarını biliyoruz ve bunu EuroLeague’de birçok iyi maç oynayarak kanıtladılar. Bu mücadeleyi, bizim için kritik karşılaşmalardan biri olarak görüyoruz. Bu nedenle ilk saniyeden son ana kadar çok sert oynamaya gayret edeceğiz” dedi.

Kostas Sloukas ise; “Burada oynamak her zaman zor çünkü rakibimiz güçlü bir takım ve buraya uzun bir yolculuk sonrasında gelebiliyorsunuz. Gran Canaria son maçlarında iyi bir performans ortaya koydu, Real Madrid’e karşı da son çeyrekte kaybettiler. Bu nedenle konsantre olmalı ve oyunun ritmini elimizde tutabilmeliyiz. Aynı zamanda iyi performansımızı sürdürebilmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

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