Obradovic: İkinci yarıda her şeyi değiştirdik
Fenerbahçe Basketbol Başatrenörü Zeljko Obradovic, 72-80 yendikleri Türk Telekom Basketbol maçı sonrası yaptığı açıklamada, “İkinci yarıda her şeyi değiştirdik” dedi.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 2. hafta müsabakaları kapsamında Türk Telekom Basketbol Takımı’na konuk olan son şampiyon Fenerbahçe Basketbol Takımı, mücadeleden 72- 80 galip ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Basketbol Başatrenörü Zeljko Obradovic, “Öncelikle Türk Telekom’u tebrik ediyorum. İlk yarıda özellikle çok iyi oynadılar. 40 dakika boyunca maçın içindeydiler. Bize gelecek olursak ikinci çeyrekte oynadığımız gibi oynamamalıyız. Sadece 9 sayı ürettik. İkinci yarıda her şeyi değiştirdik. Özellikle 3. çeyrekte hiç top kaybı yapmadan oynadık. İkinci yarıdaki oyun için oyuncularımı tebrik ediyorum. Fakat şunu anlamamız gerekiyor ki maç 40 dakika. Taraftarımıza ve rakip takımın taraftarına da teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Marko Guduric ise, “Takımımı tebrik ediyorum. Rakibi de iyi oyun ve savaşmasından dolayı tebrik ediyorum. Özellikle ilk yarıda çok iyi oynamadık. Çok fazla atış kaçırdık. İkinci yarıda daha iyiydik ve bu sebeple maçı kazanmayı başardık” şeklinde konuştu.
BURAK GÖREN: KAZANABİLİRDİK
Türk Telekom Basketbol Takımı Başatrenörü Burak Gören, 72-80 mağlup oldukları Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Kazanabileceğimiz bir maçı kaybettik” dedi.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 2. hafta müsabakaları kapsamında son şampiyon Fenerbahçe Basketbol Takımı’nı ağırlayan Türk Telekom Basketbol Takımı, mücadeleden 72- 80 mağlup ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Türk Telekom Basketbol Takımı Başatrenörü Burak Gören, “Ligde kendi sahamızda oynadığımız ilk maçtı. Çarşamba günü de Valencia takımı ile burada oynadık. Birbirine benzer maçlar oldu. O maçta da tempomuz, sertliğimiz ve savunma düzenimiz de 25 dakikalık bölümde iyiydi. Bugün bunu biraz daha yayarak 35 dakikalara çıkardık. Son 4 dakikada kısa bir çözülmeyle kaybettik. Kazanabileceğimiz bir maçı kaybettik. Fenerbahçe’yi de tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.
“Maçın sonunda basit hatalar yaptık”
Türk Telekomlu oyuncusu Serhat Çetin ise, “Sonuç olarak kaybettiğimiz bir maç, Fenerbahçe’yi tebrik ediyorum. Bizim için fikstürün önemli olduğu bir zamanda Fenerbahçe ile karşılaştığımızı düşünüyorum. Yenebileceğimiz bir maçtı. Fakat maçın sonunda basit hatalar yaptık. Tercihlerde sıkıntılar yaşadık” şeklinde konuştu.
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