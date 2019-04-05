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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
05.04.2019 - 23:36, Son Güncelleme:

Obradovic: Her şey için teşekkür ediyorum

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Obradovic: Her şey için teşekkür ediyorum

THY Avrupa Ligi'nin 30. ve normal sezonun son haftasında sahasında İsrail ekibi Maccabi FOX'u 78-75 yenen Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Zeljko Obradovic, normal sezonu lider tamamladıkları için oyuncularına teşekkür etti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Obradovic, müsabakada iki takımın da iyi mücadele ettiğini vurgulayarak, "İki takımı da tebrik ediyorum. Oyuncularıma şu ana kadar yaptıkları her şey için teşekkür ediyorum. Her zaman sonuna kadar savaşmanın yolunu bulduk. İnancımız var ve hep sonuna kadar oynayan bir takımız. Sezon içerisinde çok sorun yaşadık. Biz çok çalışmaya devam edip kadromuzdaki tüm oyuncuları kullanamaya çalıştık ve bu yüzden THY Avrupa Ligi'ni ilk sırada bitirdik. Müthiş iş çıkardıklar bugün. Taraftarlarımıza verdikleri destek için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Zorlu bir programa girdiklerini aktaran Sırp antrenör, "Kısa sürede Türkiye Ligi'nde üç maçımız var. Antrenman yapmak için çok fazla zamanımız yok. Bazı oyuncuları dinlendirmeniz için zaman ayırmanız gerekiyor. Kendimizi de en iyi şekilde Zalgiris'e karşı hazırlamalıyız." şeklinde görüş belirtti.
Bu sezon THY Avrupa Ligi'nin normal sezonunu iç sahada namağlup tamamladıklarının hatırlatılması üzerine Obradovic, şunları kaydetti:

"Oyun şeklimizden gurur duyuyorum. Hiçbir zaman pes etmedik ve savaştık. Sakat oyuncularımızın durumunu henüz bilmiyoruz. Sağlık ekibimiz elinden geleni yapmaya çalışıyor. Önemli olan da şu anda sağlıklı olanların sağlıklı kalmaya devam etmesi."

- Sfairopoulos: "Oyuncularımın mücadelesinden çok memnunum"

Maccabi FOX Başantrenörü Ioannis Sfairopoulos, Fenerbahçe Beko karşısında sonuna kadar savaştıklarını dile getirdi.
THY Avrupa Ligi'ndeki son maçlarını oynadıklarını anlatan Sfairopoulos, "Neredeyse bütün maçlarda sonuna kadar savaştık. Sonuna kadar play-off'a kalmak için mücadele ettik. Dün akşamki sonuçlardan sonra üzüldük. Fenerbahçe Beko karşısında sonuna kadar savaştık. Oyuncularımın mücadelesinden çok memnunum." değerlendirmesinde bulundu.

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