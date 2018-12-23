Obradovic: "Her noktada bizden daha iyiydiler"
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic ise yaptığı açıklamada sarı-kırmızılı takımın çok iyi bir oyun sergilediğini dile getirdi.
Obradovic, "Bugün çok iyi oynadılar. Sahaya çok büyük istekle çıktılar, agresif oynadılar. Bizim için ise tam tersiydi. Basketbol için önemli olan her noktada bizden daha iyiydiler" dedi.
"BUGÜN KÖTÜ BİR OYUN OYNADIK"
Obradovic, oyuncularının salondaki atmosferden etkilendi mi şeklindeki bir soruya şu şekilde cevap verdi: "Bugün oynadığımız şekilde oynarsak bir şeylerin olduğu doğru. Bu takım burada atmosfere benzer başka salonlarda oynadı. Oyuncuların hep maça odaklanması gerektiğini söylüyoruz. Gerçek olan biz bugün kötü bir oyun oynadık."
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