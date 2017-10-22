Obradovic: "Her maça kazanmak için çıkacağız"

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Obradovic, kim formayı hak ediyorsa onu oynatacağını belirterek, "İlk beşimiz çok iyi oynadı, 3. periyotta ve 4. çeyrekte de iyi oynadık. O periyotlarda sahada olan oyuncularımı tebrik ediyorum. Kenardan gelen oyuncular atacakları sayıları düşündüler." dedi.

Zorlu bir periyodun kendilerini beklediğini kaydeden Obradovic, "Önümüzde çok zor bir hafta var. Anadolu Efes, Panathinaikos ve Galatasaray Odeabank ile karşılaşacağız. Hepsine, kazanmak için çıkacağız." diye konuştu.

Sarı-lacivertli oyuncu James Nunnally de "Çok iyi maçtı. Geriden gelip maçı kontrol altına aldık. Gaziantep Basketbol çok iyi takım, savunması kolay değil." değerlendirmesinde bulundu.