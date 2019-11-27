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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
27.11.2019 - 12:02, Son Güncelleme:

Obradovic, Fenerbahçe Beko ile Euroleague'de 200. maçına çıkacak!

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Obradovic, Fenerbahçe Beko ile Euroleague'de 200. maçına çıkacak!

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, tecrübeli başantrenörü Zeljko Obradovic yönetiminde THY Avrupa Ligi'nde 200. maçına çıkmaya hazırlanıyor.

THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında yarın sahasında Rusya temsilcisi Khimki'yi konuk edecek Fenerbahçe Beko'da Sırp başantrenör Obradovic, sarı-lacivertlilerin başında önemli bir kilometre taşını daha geride bırakacak.

Fenerbahçe'de 7. sezonunu geçiren Obradovic, tarihi başarılar kazandırdığı sarı-lacivertlilerle THY Avrupa Ligi'nde bugüne dek 199 maça çıktı. Bu karşılaşmaların 138'ini Fenerbahçe kazanırken, 61 maçta da Obradovic'in öğrencileri sahadan yenilgiyle ayrıldı.

- Kazanma oranı yüzde 69

Obradovic, sarı-lacivertli takımla Avrupa'da önemli bir kazanma oranı yakaladı.

Tecrübeli başantrenör, geride kalan 5 sezonda Dörtlü Final oynatıp bir kez şampiyonluğa ulaştırdığı sarı-lacivertlilerle, 7 sezonda yüzde 69 gibi önemli bir galibiyet oranı elde etti.

- Obradovic öncesi sayılar düşük

Fenerbahçe, başantrenörlüğe Zeljko Obradovic'i getirmeden önce THY Avrupa Ligi'nde bu kadar başarılı istatistiklere sahip değildi.

Obradovic'ten önce Avrupa Ligi'nde 118 maça çıkan sarı-lacivertliler, 49 galibiyet, 69 yenilgi almıştı. Fenerbahçe'nin galibiyet oranı da yüzde 41'de kalmıştı.

Sarı-lacivertliler, ayrıca THY Avrupa Ligi'nde bugüne dek 317 maçta elde ettiği 187 galibiyetin 138'ini de Obradovic yönetiminde aldı.

- Obradovic'le 10 kupa

Fenerbahçe Beko, başantrenörü Obradovic'le toplam 10 kupa kazandı.

Obradovic'i 2013 yılında takımın başına getiren sarı-lacivertliler, 1 THY Avrupa Ligi, 4 Türkiye Ligi, 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 Türkiye Kupası zaferi yaşadı.

Sırp başantrenörden önce tarihinde 13 kupası bulunan sarı-lacivertliler, 6 yılda Obradovic'le 10 kupayı müzesine götürdü.

- Bu sezona çok kötü başladı

Obradovic yönetiminde Fenerbahçe Beko, en kötü dönemini bu sezon yaşıyor.

Avrupa Ligi'ne ilk 10 maçta 7 yenilgi yaşayarak başlayan sarı-lacivertliler, geçen sezon 36 maçta 8 yenilgi almıştı. Başantrenör Obradovic de bu sezon en kötü Avrupa başlangıcını yaşayarak kendi adına kötü bir istatistiğe imza attı. 

Obradovic, Fenerbahçe Beko ile Euroleaguede 200. maçına çıkacak

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