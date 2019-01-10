Obradovic: 'Enerjiye ihtiyacımız var!'
EuroLeague’de Zalgiris Kaunas’ı ağırlayacak olan Fenerbahçe Beko’da maç öncesi koç Zeljko Obradovic ve Fransız oyuncu Joffrey Lauvergne konuştu.
Turkish Airlines EuroLeague’de çift maçlı hafta heyecanı devam ederken Fenerbahçe Beko da Zalgiris‘i konuk edecek.
Büyük maç öncesinde konuşan Zeljko Obradovic, rakiplerinin agresif olduğunu söylerken enerjiye ihtiyaçları olacağını dile getirdi.
Zeljko Obradovic, “Zalgiris ile daha önce birçok kez karşılaştık. Her zaman savunmada ve hücumda çok agresif oynayan bir rakibimiz var. Bu maç iki takım için de önemli. Bir kez daha çok zorlu bir maç bekliyorum ve bu mücadele için enerjiye ihtiyacımız var. Hem takımımın ortaya enerji koyması, hem de taraftarlarımızın bu konuda oyuncularıma destek vermesi gerekiyor. EuroLeague’de bir önemli galibiyet daha alabilmemiz için bunlara ihtiyacımız var” değerlendirmesinde bulundu.
Fransız oyuncu Joffrey Lauvergne ise “Son birkaç mücadelede ne yazık ki iyi oynayamadık. Bu nedenle Zalgiris Kaunas’a karşı iyi oynamak ve kazanmak bizim için çok önemli. İyi bir takımla karşılaşacağız. Onları deplasmanda mağlup ederken çok zorlanmıştık. Bu mücadeleye hazır olmalıyız. Maçın kilit noktası, mücadeleye odaklanabilmemiz ve oyun planını sahaya tam anlamıyla” dedi.
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