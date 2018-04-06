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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
06.04.2018 - 00:05, Son Güncelleme:

Obradovic: Değişmesi gereken şeyler var

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Obradovic: Değişmesi gereken şeyler var

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 30. ve son hafta maçında konuk ettiği İspanyol ekibi Unicaja Malaga'ya 99-91 yenilen Fenerbahçe Doğuş'un başantrenörü Zeljko Obradovic, basit top kayıpları yaptıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Obradovic, ilk yarı ve ikinci yarı farklı bir oyun sergilediklerini ifade ederek, "Maçı başladığımız şekilde bitirdik. Bu seviyede 21 top kaybı gerçekten çok kötü.

Play-off'lara başlamadan önce değişmesi gereken şeyler gördüm. Önümüzde hazırlık için vaktimiz var ama Türkiye Ligi'ne konsantre olmamız gerekiyor. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Normal sezonu ikinci bitirip saha avantajını elde ettik. Şimdi 7. sıradaki rakibimizi bekleyeceğiz. Taraftarımıza da güzel atmosfer için teşekkür ediyorum. Trabzonspor maçında da bizi yalnız bırakmasınlar." diye konuştu.

- Plaza:"Onlara karşı oynamak kolay değil"

Unicaja Malaga Başantrenörü Joan Plaza ise kazanmayı hak ettiklerini dile getirdi.

Avrupa Ligi'nde bu sezon iyi bir sene çıkardıklarını aktaran Plaza, "Bizim de play-off hayalimiz vardı. Bu lige Avrupa Kupası'nı kazanarak geldik. Bu sene bizim için zorlu bir süreçti. Çok şey öğrendik. Hiç transfer yapmadan sezona başladık ve sezon sonuna kadar iyi mücadele ettik. Fenerbahçe Doğuş kupanın favori takımlarından. Onlara karşı oynamak kolay değil. Dördüncü çeyrek hariç bütün maç öndeydik. Kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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