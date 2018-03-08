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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Basketbol Obradovic "dalya" için sahada!
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Basketbol
aa-spor
08.03.2018 - 11:36, Son Güncelleme:

Obradovic "dalya" için sahada!

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Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı'nın tecrübeli başantrenörü Zeljko Obradovic, sarı-lacivertlilerin başında THY Avrupa Ligi'ndeki 100. galibiyetini yarın Litvanya ekibi Zalgiris karşısında arayacak.

Fenerbahçe'nin başına 2013 yılında geçen ve sarı-lacivertli takıma tarihi başarılar kazandıran Sırp başantrenör, Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı organizasyonunda sarı-lacivertlilerle "dalya" demeye hazırlanıyor.
Sarı-lacivertliler, Zalgiris'i deplasmanda yenerse Obradovic yönetiminde 100. Avrupa Ligi galibiyetine ulaşacak.

5 SEZON 141 MAÇ

Fenerbahçe'nin başında 5. sezonunu geçiren Obradovic, THY Avrupa Ligi'nde takımıyla 141 sınava çıktı.
Bu maçlarda sarı-lacivertliler, 99 galibiyet, 42 yenilgi aldı. Fenerbahçe'ye son 3 sezonda Dörtlü Final oynatan tecrübeli başantrenör, geçen yıl takımını Avrupa şampiyonu yapmayı da başarmıştı.

GALİBİYET ORANI YÜZDE 70

Kariyerinde yaşadığı 16 Dörtlü Final'in 9'unu kazanan Obradovic, efsanesi haline geldiği Avrupa'nın en önemli basketbol organizasyonunda yüzde 70'lik bir galibiyet oranı yakaladı.

Bu organizasyondaki ilk deneyimini 1991 yılında ülkesinde Partizan'la yaşayan Sırp başantrenör, 23. sezonunu geçirdiği Avrupa Ligi'nde bugüne dek 524 maçta 369 galibiyet elde etti. Obradovic'in takımları ayrıca 155 kez de yenildi.

Partizan, Badalona, Real Madrid, Benetton, Panathinaikos ve Fenerbahçe'yle bu kulvarda mücadele veren Obradovic, sarı-lacivertlilerin başında
da THY Avrupa Ligi'nde yüzde 70'lik galibiyet oranına ulaştı.

EN FAZLA MAÇ PANATHİNAİKOS'LA

Obradovic, 13 sezonda 5 Avrupa şampiyonluğu kazandığı Panathinaikos'la, bu organizasyonda 286 kez parkede yer aldı.
Yunanistan temsilcisi, Sırp başantrenörün yönetiminde 286 maçta 203 galibiyet elde etti, 83 yenilgi gördü.

Tecrübeli başantrenör, Avrupa Ligi'nde, 1992'de ilk şampiyonluğunu yaşadığı Sırbistan ekibi Partizan'la 19, İspanya temsilcisi Real Madrid'le 37, İtalya takımı Benetton'la 23, İspanya ekibi Badalona'yla ise 18 maçta boy gösterdi.
Obradovic'in Fenerbahçe'yle ise bu organizasyonda 141 maçı bulunuyor.

MAÇLAR

Zeljko Obradovic'in kariyerinde Avrupa Ligi'nde sezonlarına göre takımlarının başında çıktığı maçlarda aldığı galibiyet ve mağlubiyet sayıları şöyle:
Sezon Takım Galibiyet Mağlubiyet
1991-1992 Partizan 13 6
1993-1994 Badalona 13 5
1994-1995 Real Madrid 13 5
1995-1996 Real Madrid 11 8
1997-1998 Benetton 17 6
1999-2000 Panathinaikos 19 4
2000-2001 Panathinaikos 18 6
2001-2002 Panathinaikos 19 3
2002-2003 Panathinaikos 14 6
2003-2004 Panathinaikos 9 11
2004-2005 Panathinaikos 15 10
2005-2006 Panathinaikos 16 7
2006-2007 Panathinaikos 20 4
2007-2008 Panathinaikos 15 5
2008-2009 Panathinaikos 18 5
2009-2010 Panathinaikos 10 6
2010-2011 Panathinaikos 16 7
2011-2012 Panathinaikos 14 9
2013-2014 Fenerbahçe 14 10
2014-2015 Fenerbahçe 22 7
2015-2016 Fenerbahçe 23 6
2016-2017 Fenerbahçe 23 12
2017-2018 Fenerbahçe 17 7
TOPLAM 524 369 155

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