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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
10.02.2019 - 15:26, Son Güncelleme:

Obradovic: 'Ciddiyeti elden bırakmamak önemliydi'

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Obradovic: 'Ciddiyeti elden bırakmamak önemliydi'

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında konuk ettiği Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u 107-70 yenerek liderliğini sürdüren Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Zeljko Obradovic, çok iyi ve ciddi bir şekilde oynadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Obradovic, iyi bir oyun ortaya koyduklarını vurgulayarak, "Çok iyi ve ciddi bir şekilde oynadık. Genç oyuncular verilen şansı çok güzel kullandı. Onlar için bu durum önemli tabii. Maça iyi başladılar. Bizim için onların üç sayılık basketlerini durdurmak önemliydi. Savunma yapmamız önemliydi ama hücum açısında da iyi oynadık. Oyunculara güzel bir galibiyet için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ankara'da 13-17 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Türkiye Kupası hakkında da değerlendirmede bulunan Sırp antrenör, şunları aktardı:

"Çok özel bir organizasyon. Eleme usulu oynanıyor onun farkındayız. Bunu düşünerek hazırlanmamız gerekiyor. Sadece ilk maçı düşünüyoruz ve ona odaklanıyoruz."

Serhat Şehit: "15 gündür hastalık ve sakatlıklarla boğuştuk"

Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol Başantrenörü Serhat Şehit, müsabakanın Fenerbahçe Beko'nun kontrolünde geçtiğini dile getirdi.

Müsabakayı değerlendiren Şehit, "Çok zor maç olacağını biliyorduk. Dört senedir Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ndeyiz. Fenerbahçe yaklaşık 4 senedir burada ligde kaybetmiyor. 15 gündür hastalık ve sakatlıklarla boğuştuk. Dirençli kalarak Fenerbahçe Beko'nun karşısına çıkmak istiyorduk. Maçın başında istediğimiz gibi uzun oyuncularla direnç koyduk. Oyun hızlandı ve top kayıpları peş peşe gelmeye başladı. Müsabaka Fenerbahçe Beko'nun kontrolü altında geçti." ifadelerini kullandı. 

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