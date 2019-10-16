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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
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Haber Giriş: 16.10.2019 - 15:50, Son Güncelleme:

Obradovic: "Baskonia maçını kazanabilmek için..."

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Obradovic: "Baskonia maçını kazanabilmek için..."

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Zeljko Obradovic, sarı-lacivertli kulübün internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe kulübün internet sitesine müsabaka öncesinde açıklamalarda bulunan Obradovic, sezona iki maçta alınan mağlubiyetlerle başladıklarını ve Baskonia karşısında bu yenilgileri telafi etmek istediklerini kaydetti.

Tecrübeli başantrenör, aylar sonra taraftarlarının önüne çıkacaklarını hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"THY Avrupa Ligi'nde yaptığımız kötü başlangıç ve kaybettiğimiz iki maçın ardından, bu mücadelede tekrar öz güvenimizi kazanacak bir oyun oynayabilmeli ve bunun için de nasıl oynamamız gerektiğinin farkına varabilmeliyiz. İhtiyacımız olan, ilk saniyeden son ana dek savaşmak olacak. Karşımızda harika takım yapısına sahip bir rakibimiz olacak. Baskonia, hem savunmada hem de hücumda çok etkili olan bir ekip. Maçı kazanabilmek için her zaman olduğu gibi sert bir basketbol oynamalı ve mücadelenin başından sonuna dek konsantrasyonumuzu koruyabilmeliyiz."

Fenerbahçe Beko'nun Yunan oyuncusu Kostas Sloukas ise karşılaşmanın çok önemli olduğunun altını çizerek, "Bu sezonun iç sahadaki ilk Avrupa Ligi maçına çıkacağız. Aynı zamanda da yeni sezonun taraftarımızın önündeki ilk karşılaşması olacak. Avrupa Ligi'nin ilk iki haftasında çok kötü iki yenilgi aldık ve bunları telafi etmemiz gerekiyor. Taraftarlarımızın da desteğiyle, takım olarak iyi ve sert bir mücadele ortaya koyabilmeyi diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yarın oynanacak mücadele, saat 20.45'te başlayacak. 

Obradovic: Baskonia maçını kazanabilmek için...

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